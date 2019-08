AVISO – Pressekonferenz „Klimamahnwoche“ am 9. September 2019

Wien (OTS) - Der Klimawandel ist Realität. Die Rekordsommer der vergangenen Jahre zeigen: Es gibt eine deutliche Zunahme an Hitzewellen, höhere Temperaturen an den Hitzetagen und eine generelle Klima-Veränderung. Diese Klimakrise hat bereits jetzt massive Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und bringt daher eine Fülle von medizinischen Herausforderungen mit sich. Das Gesundheitswesen steht dabei sowohl auf klinischer als auch auf präventiver Ebene in der Verantwortung und muss auf diese Herausforderungen reagieren.

Im Rahmen der Klimamahnwoche, die sich den Folgen des Klimawandels auf die Gesundheit widmet, lädt die Medizinische Universität Wien in Kooperation mit der Österreichischen Ärztekammer am 9. September 2019 zu einer Pressekonferenz ein, um diese Herausforderungen mit Experten zu skizzieren und mögliche künftige Strategien vorzustellen.

Pressekonferenz „Klimamahnwoche“ am 9. September 2019

Ihre Ansprechpartner sind:



Markus Müller, Rektor der Medizinischen Universität Wien

Hans-Peter Hutter, Umweltmediziner vom Zentrum für Public Health, MedUni Wien

Heinz Fuchsig, Umweltreferent der Österreichischen Ärztekammer



Um Anmeldung wird gebeten: pr @ meduniwien.ac.at

Datum: 09.09.2019, 10:00 Uhr

Ort: Medizinische Universität Wien, Rektoratsgebäude, Rektoratssaal, 1. Stock

Spitalgasse 23, 1090 Wien, Österreich

