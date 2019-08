Ab September: 24 Stunden Express-Lieferservice bei kika und Leiner in ganz Österreich

St. Pölten (OTS) - Nach einem sehr erfolgreichen Testbetrieb wird die neue Expresslieferung ab September nun auf alle kika- und Leiner-Filialen in ganz Österreich ausgeweitet. Das Service kann für die gesamte lagernde Ware in Anspruch genommen werden.

Heute Möbel kaufen, schon morgen darin wohnen: Bei kika und Leiner ab sofort möglich, denn das gesamte lagernde Sortiment kann dank neuer Expresslieferung innerhalb von nur 24 Stunden im Umkreis von 100 Kilometern der jeweiligen Filiale zugestellt werden. In den Landeshauptstädten kann die Lieferung sogar noch am selben Tag erfolgen. Seit Mai gab es dazu einen Testbetrieb in sechs Filialen, aufgrund der hohen Nachfrage und dem positiven Kundenfeedback erfolgt nun der Rollout auf ganz Österreich – früher als ursprünglich geplant. „Mit dem neuen Angebot wollen wir unseren Kunden nicht nur ein noch besseres Service bieten, sondern vor allem auch mit dem Onlinehandel mithalten, wo Expresslieferungen immer öfter angeboten werden“, erklärt kika/Leiner CEO Reinhold Gütebier. „Während in anderen Branchen kurze Lieferzeiten beinahe schon Standard sind, ist das im Möbelhandel noch relativ selten der Fall. Unsere Kunden haben extrem positiv auf das neue Service reagiert, die Nachfrage ist groß. Daher kommen wir dem Wunsch nach kürzeren Wartezeiten nun in ganz Österreich nach.“

Sofas auf Platz 1

Seit Anfang Mai wird die Expresslieferung in ausgewählten Filialen angeboten. Gestartet wurde mit einer Lieferzeit von 48 Stunden im Umkreis von 50 Kilometern. Seither wurden knapp 400 Aufträge abgewickelt, die Hälfte davon sogar innerhalb von 24 Stunden. Besonders beliebt waren Polstermöbel, denn während sich Kunden für die Einrichtung und Planung von Küchen oder Badezimmern viel Zeit nehmen, fällt die Entscheidung für ein neues Sofa, einen neuen Tisch oder Schrank oft viel schneller. Und ist die Entscheidung erstmal getroffen, dann will man das neue Möbelstück natürlich gleich zuhause aufstellen. „Rund ein Viertel aller Expresslieferungen entfiel auf Sitzgruppen, gleich dahinter kommen Betten, Tische und Schränke“, gibt Gütebier Einblick in die bisherige Expresslieferstatistik. „Wir haben einen bedeutenden Anteil unseres Sortiments auf Lager. Wenn der Kunde keine Sonderwünsche hat, dann ist das gewünschte Produkt also meist vor Ort verfügbar – warum also wochenlang warten?“

„Same Day Delivery“ in den Landeshauptstädten

Ab September wird im Umkreis von 100 Kilometern der jeweiligen Filiale eine Lieferung innerhalb von nur 24 Stunden garantiert, in den Landeshauptstädten bei Bestellung bis 14 Uhr ist eine Zustellung sogar noch am selben Tag möglich. „Wir haben mit cargoe einen zuverlässigen und professionellen Partner gefunden, mit dem wir gemeinsam das Tempo in der heimischen Möbelbranche ordentlich erhöhen“, so Gütebier abschließend.

