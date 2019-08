SWV NÖ-Thomas Schaden gratuliert den österreichischen TeilnehmerInnen zum Erfolg bei den WorldSkills

„Die hervorragenden Leistungen bei den Berufsweltmeisterschaften zeigen auch die hohe Qualität der Ausbildungsbetriebe“

St. Pölten (OTS) - „Zum großen Erfolg bei den WorldSkills gratuliere ich den österreichischen Teilnehmerinnen und Teilnehmern herzlich“, hebt der Präsident des Sozialdemokratischen Wirtschaftsverbandes Niederösterreich (SWV NÖ), KommR Thomas Schaden, die Leistungen des gesamten österreichischen Teams bei den nun zu Ende gegangenen Berufsweltmeisterschaften 2019 in Kazan, Russland, hervor. „Sie haben ihr Können und Wissen, aber auch ihr persönliches Engagement eindrucksvoll bewiesen. Ihr Erfolg zeigt aber ebenso die hohe Qualität und das enorme Know-how der Ausbildungsbetriebe. Auch ihnen sage ich ein großes Dankeschön für ihren besonderen Einsatz.“

„Dass die österreichischen Teilnehmerinnen und Teilnehmer zwölf Medaillen erringen konnten, davon sechs in Gold, krönt diese hervorragende Leistung. Besonders freut mich auch, dass eine der Goldmedaillen nach Niederösterreich geht. Dieses erfreuliche Abschneiden unseres Teams bei den WorldSkills spiegelt die Leistungsfähigkeit unserer Wirtschaft wider.“

„Zur hohen Qualität der Ausbildung in Österreich tragen auch die Sozialpartner bei, die die Rahmenbedingungen in vielen Bereichen der praxisnahen Qualifizierung festlegen. Diese Bedingungen gilt es ständig weiterzuentwickeln, damit unsere Wirtschaft auch in Zukunft im internationalen Wettbewerb erfolgreich ist“, erklärt Thomas Schaden.

