Visionäres Wohnen in Linz

In der Linzer Holzstraße entstehen Eigentumswohnungen, die zukunftsorientierte Wohnformen realisieren. Eine Informationsveranstaltung dazu findet am 3. September statt.

Linz (OTS) - Individuell planbare Eigentumswohnungen in Holzbauweise entstehen im kommenden Jahr in Zentrumsnähe. Ökologisches Bauen mit begrünten Fassaden, großzügige Gemeinschaftsbereiche und exzellente Anbindung an den öffentlichen Verkehr erfüllen so manchen Wohntraum. Jede Wohnung des sechsgeschossigen Baus verfügt auf Wunsch über generöse Freiflächen – Balkone, Loggien, Wintergarten. Einerseits werden die Räume lichtdurchflutet sein, andererseits trägt eine grüne Fassade zu einem angenehmen Wohnklima bei. Klimarelevanten Herausforderungen werden mit Solarenergie, Wärmepumpe, Regenwassernutzung und der Bauweise Rechnung getragen.

Nahversorger in direkter Nachbarschaft, Kindergärten, Schulen und ärztliche Versorgung im Umfeld tragen zur ausgezeichneten Infrastruktur bei. Die Idee des generationenübergreifenden Lebens wird ebenso mitgedacht wie eine zeitgemäße Barrierefreiheit selbstverständlich ist. Die Ausstattung der Wohnungen entspricht gehobenem Standard. Im Untergeschoss stehen Kellerräume, Parkplätze und Ladestationen für Elektromobilität zur Verfügung. Der Gemeinschaftsbereich stellt einen Treffpunkt für alle Bewohner*innen dar, dieser umfasst neben einer Küche und Mehrzweckräumen auch ein Spielzimmer für Kinder und eine Werkstatt. Im Außenbereich ist Platz für Hochbeete, Spielgeräte und andere Freizeitaktivitäten.

Das Projekt wird von keinem Investor umgesetzt, sondern von einer Linzer Familie. Inzwischen hat sich die Projektgruppe auf acht Familien erweitert, die bereits seit mehreren Monaten an den Details der Vision feilen.

Der geplante Baustart ist im Juni 2020 – Weihnachten 2021 wird bereits in den neuen Wohnungen gefeiert!



Cohousing Holzstraße Informationsveranstaltung

Die Informationsveranstaltung ermöglicht Interessierten den sofortigen Einstieg für die noch freie Wohnfläche und wird allfällige Fragen beantworten.



Anmeldung und Rückfragen: info @ cohousing-holzstrasse.at

Datum: 03.09.2019, 17:30 - 19:30 Uhr

Ort: Tabakfabrik Linz, Start Up 300 Bau 1, 2.Stock, Eingang Ludlgasse

Peter-Behrens-Platz , 4020 Linz, Österreich

Url: http://www.cohousing-holzstrasse.at/

Rückfragen & Kontakt:

info @ cohousing-holzstrasse.at, 0676/9706387