ORF III am Donnerstag: Dreimal „Agatha Christie’s Poirot“

Mit „Alibi“, „Das Rätsel von Cornwall“ und „Mord im Mietpreis inbegriffen“

Wien (OTS) - In ORF III Kultur und Information ermittelt am Donnerstag, dem 29. August 2019, „Agatha Christie’s Poirot“ – gespielt von David Suchet – wieder in drei ungewöhnlichen Fällen von Edward Bennett.

Den Auftakt bildet „Alibi“ (20.15 Uhr) aus dem Jahr 2000. In der englischen Kleinstadt Kings Abbott genießt Poirot seinen Ruhestand. Hier bewohnt er seit etwa einem Jahr ein kleines Häuschen und züchtet Kürbisse. Aber die beschauliche Ruhe findet ein jähes Ende: Poirots Freund Roger Ackroyd wird erstochen, dessen Diener kurz darauf überfahren. Poirot lehnt zunächst ab, die Ermittlungen zu unterstützen, aber als Chief Inspector Japp (Philip Jackson) ihn um Hilfe bittet, lockt ihn die Aussicht darauf, die alten Zeiten wieder aufleben zu lassen.

Anschließend zeigt ORF III zwei Filme aus dem Jahr 1990. Um 21.50 Uhr gilt es „Das Rätsel von Cornwall“ zu lösen. Darin schöpft Mrs. Pengelley (Amanda Walker) den Verdacht, dass ihr Mann sie vergiften will. Um sich einen Eindruck zu verschaffen, reist Poirot nach Cornwall – doch als er dort ankommt, ist die Dame bereits tot. Danach folgt „Mord im Mietpreis inbegriffen“ (22.45 Uhr). Hastings (Hugh Fraser) und Poirot treffen auf einer Party das Ehepaar Robinson, das berichtet, gerade eine spottbillige Wohnung für nur 80 Pfund im Jahr gefunden zu haben. Dieser Umstand erregt Poirots Verdacht, dass hier irgendetwas nicht stimmen kann – und er soll Recht behalten: Die Robinsons stehen unter Observation des FBI.

