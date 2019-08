Nussmoleküle können das Entzündungs- und Stoffwechselprofil von Fettzellen günstig beeinflussen

Reus, Spanien (ots/PRNewswire) - Eine aktuelle vom INC gesponserte Studie, die in der Fachzeitschrift Communications Biology1 erschienen ist, hat ergeben, dass manche Nusssorten (wie Walnüsse und Haselnüsse) das Stoffwechselprofil von Fettzellen günstig beeinflussen können. In der Studie wurden auch bislang unbekannte entzündungshemmende Eigenschaften dieser Nüsse beobachtet.

Fettleibige Menschen leiden an einer Vergrößerung des Fettgewebes, um überschüssige Energie zu speichern. Übermäßige Kalorienzufuhr kann zur Bildung von Fettzellen führen und ihre Degeneration bzw. Alterung beschleunigen, indem die Produktion entzündungsfördernder Moleküle angeregt wird. Niedriggradige Entzündung ist ein Schlüsselfaktor bei der Entstehung von Insulinresistenz und Typ 2-Diabetes bei Adipositas.

Bei der Studie wurden miRNA (kleine Nukleinsäuren, die an der Regulation der Genexpression beteiligt sind) charakterisiert, die von Nanovesikeln (aufstrebende Akteure in der Zell-Zell-Kommunikation) transportiert werden. Untersucht wurde ihre Effektivität auf das Entzündungs- und Stoffwechselprofil von Fettzellen.

Die Forscher fanden heraus, dass zwei konservierte pflanzliche miR (miR156c und miR159a) die Fähigkeit besitzen, bei fettleibigen Mäusen (die auf eine fettreiche Diät gesetzt wurden) die Entzündungsreaktion zu begrenzen und die Insulinsensitivität wiederherzustellen. Die Ergebnisse lassen den Schluss zu, dass Nuss-miR das Stoffwechselprofil von Fettzellen verbessern, und offenbaren eine neuartige entzündungshemmende Funktion von pflanzlichen Nahrungsmitteln (wie Nüssen) als vielversprechende Therapieoption zur Behandlung von niedriggradiger Entzündung.

"Unsere Forschung hat ergeben, dass Nukleinsäuren in Nüssen dank ihrer hohen Bioverfügbarkeit und entzündungshemmenden Wirkung in der Lage sind, der Entstehung von Stoffwechselerkrankungen entgegenzuwirken, die mit Fettleibigkeit in Verbindung gebracht werden" erklärte Dr. Lettieri Barbato, Forscher an der römischen Universität "Tor Vergata" und Hauptprüfer der Studie.

Die Studie wurde vom INC gesponsert.

Informationen zum International Nut & Dried Fruit Council

Der INC ist die internationale Dachorganisation für die Nuss- und Trockenobstindustrie. Zu seinen Mitgliedern gehören mehr als 800 Unternehmen aus dem Nuss- und Trockenobstsektor aus mehr als 80 Ländern. Die INC-Mitglieder repräsentieren mehr als 85 % des weltweiten kommerziellen Ab-Hof-Handelsvolumens für Nüsse und Trockenobst. Die Mission des INC ist die Stimulation und Erleichterung des nachhaltigen Wachstums in der weltweiten Nuss- und Trockenobstindustrie. Er ist die führende internationale Organisation für Gesundheit, Ernährung, Statistik, Lebensmittelsicherheit und internationale Standards sowie Regulierungen bezüglich Nüssen und Trockenobst.

Rückfragen & Kontakt:

press @ nutfruit.org, communications @ nutfruit.org oder +34-977-331-416.

Quellenangaben:

1 Aquilano K., Ceci V., Gismondi A., De Stefano S., Iacovelli F., Faraonio R., ...& Lettieri-Barbato D. (2019). Adipocyte metabolism is improved by TNF receptor-targeting small RNAs identified from dried nuts. Communications Biology, 2:317.

Foto - mma.prnewswire.com/media/966071/INC_Press_Release_Nuts_and_Inflammation.jpg

Logo - mma.prnewswire.com/media/841367/INC_Logo.jpg