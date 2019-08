Motorradfahrer von Pkw erfasst

Wien (OTS) - 27.08.2019, 13:45 Uhr

22., Langobardenstraße

Ein 44-jähriger Mann fuhr mit einem Pkw von der Langobardenstraße kommend in Fahrtrichtung Stadlauer Straße und wollte nach links in eine Einfahrt einbiegen. Laut derzeitigem Ermittlungsstand fuhr ein 43-jähriger Motorradfahrer entlang der Langobardenstraße in gerader Richtung. Es kam zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch der 43-Jährige gegen eine Seitenscheibe des Pkws und anschließend zu Boden geschleudert wurde. Er wurde vor Ort von der Wiener Berufsrettung erstversorgt und in ein Spital gebracht.

