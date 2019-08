„Eco Spezial“ über „Starke Unternehmen: Weltmarktführer aus Österreich“

Am 29. August um 22.25 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Unter dem Titel „Starke Unternehmen: Weltmarktführer aus Österreich“ präsentiert Dieter Bornemann am Donnerstag, dem 29. August 2019, um 22.25 Uhr in ORF 2 ein von Werner Jambor gestaltetes „Eco Spezial“ über die Erfolgsgeheimnisse von neun Weltmeistern aus Österreich:

Weltmarktführer aus allen neun Bundesländern beleben Österreichs Wirtschaft. Der Großteil ihrer Produktion geht in die ganze Welt. Jeder zweite Arbeitsplatz hängt am Export. Die Weltmarktführer sind wichtige Arbeitgeber in ihrer Region und immer öfter auch Taktgeber bei der zunehmenden Digitalisierung. Zum Beispiel der Tiroler Landkartenhersteller Kompass: Er produziert traditionelle Karten ebenso wie Geo-Apps. Wienerberger Ziegel blickt mit neuen Baustoffen auf sein bestes Geschäftsjahr zurück und das Familienunternehmen Hirsch ist mit seinen Uhrbändern der größte private Arbeitgeber in Klagenfurt.

Die Weltmeister-Unternehmen sind Skidata (Salzburg), Pöttinger (Oberösterreich), Kompass (Tirol), Mayr-Melnhof (Steiermark), Testfuchs (Niederösterreich), Schelling (Vorarlberg), Hirsch (Kärnten), Austrotherm (Burgenland) und Wienerberger (Wien).

