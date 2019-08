FORSTINGER zurück in Pole-Position bringen

Walter Karger und Christoph Kurtz kaufen mit ihrer ForTec GmbH den größten österreichischen Automobilfachmarkt.

Traismauer (OTS) - Der Verkauf aller Anteile an FORSTINGER konnte diese Woche finalisiert werden. FORSTINGER, seit 1962 führender Anbieter von Autozubehör, Ersatzteilen, Mopeds, Fahrrädern, Anhängern, Reifen und Felgen, bekommt mit Christoph Kurtz und Walter Karger, welcher FORSTINGER gut aus seiner beruflichen Vergangenheit kennt, neue Eigentümer. Mit den vielen strategischen Partnern und deren starken Marken soll das Sortiment von FORSTINGER noch innovativer und attraktiver gestaltet werden, um damit das Unternehmen wieder in Pole-Position zu bringen.

„FORSTINGER war schon immer eine Herzensangelegenheit von mir. Als Österreichs größter flächendeckender Anbieter rund um Sicherheit und Spaß an der Mobilität, wollen wir in Zukunft auch im Bereich E-Bikes und Zweirad in Kombination mit unseren Fachwerkstätten ein wichtiger Anbieter in diesem wachsenden Markt sein. Ich freue mich, in der Rolle als Eigentümer und Aufsichtsrat, das Unternehmen in eine erfolgreiche Zukunft zu führen“, so Walter Karger über die Zukunftspläne von FORSTINGER.

Dazu der bisherige Eigentümer Martin Schmid Schmidsfelden: „Für eine erfolgreiche Zukunft von FORSTINGER wurden in den vergangenen fünf Jahren viele wichtige Maßnahmen gesetzt. Wir freuen uns nun für FORSTINGER, seine Partner und Mitarbeiter, dass wir mit Walter Karger einen erfahrenen Nachfolger für das Unternehmen gefunden haben. Ich persönlich freue mich, dass ich die Zukunft des Unternehmens weiterhin in der Funktion eines Aufsichtsratsmitgliedes mitgestalten kann.“

Über Forstinger:

FORSTINGER ist Österreichs größter Einzelhändler für Automobilzubehör, Zweirad und Zweiradzubehör. In 88 Filialen bietet FORSTINGER erstklassige Produkte und Services rund um die Mobilität. An das Filialnetz angeschlossen betreibt FORSTINGER zudem 86 freie Auto-Werkstätten. Im Geschäftsjahr 2017/2018 erwirtschafteten rund 700 Mitarbeiter einen Umsatz von 103 Mio. EUR. Pro Jahr vertrauen über 3,5 Millionen loyale Kunden auf FORSTINGER.

