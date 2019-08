Der Wahlkampf geht in die nächste Runde: Die Wahlarena mit Sebastian Kurz und Peter Pilz – LIVE am Sonntag, 20:15 Uhr auf PULS 4

In der zweiten Wahlkampfarena stellen sich die Spitzenkandidaten von ÖVP und der Liste JETZT den Fragen der WählerInnen - LIVE am Sonntag um 20:15 Uhr auf PULS 4.

Wien (OTS) - Österreichs größter Privatsender geht mit der PULS 4 Wahlarena in die nächste Runde. Am Sonntag, den 1. September ist um 20:15 Uhr zuerst Sebastian Kurz (ÖVP) zu Gast bei PULS 4 Infochefin Corinna Milborn, danach folgt um 21:15 Uhr Peter Pilz (Liste JETZT). Sie stellen sich den Fragen interessierter WählerInnen, die Lösungsvorschläge für ihre Probleme einfordern. PULS 4 Anchor Thomas Mohr steht den FragestellerInnen im Studio zur Seite.



Weitere Termine zur Wahl:





So., 8.9. Wahlarena mit Pamela Rendi-Wagner, SPÖ, danach Beate Meinl-Reisinger, NEOS



PULS 4 Wahlkampf live: Die Duelle





Mo., 09.09., FPÖ - NEOS, danach FPÖ - Die Grünen

So., 15.09., SPÖ - Die Grünen, danach SPÖ - NEOS

Mo. 16.09., ÖVP - Die Grünen, danach Die Grünen - NEOS und ÖVP - NEOS

Mo., 23.09., ÖVP - FPÖ, SPÖ - FPÖ und direkt danach ÖVP - SPÖ





Samstag, 21. September um 20:15 Uhr - Die Qual der Wahl - welche Partei passt zu mir?



Unter der großen Frage: "Welche Partei passt zu Ihnen?" präsentiert PULS 4 gemeinsam mit Neuwal und PolEdu erstmals eine Wahl-Show, in der Wählerinnen und Wähler über ihre wichtigsten Themen live abstimmen und so herausfinden können, welche Partei am besten zu ihnen passt.



Die große Privat-TV Elefantenrunde am Sonntag, den 22. September



Eine Woche vor dem Wahltag, am Sonntag, den 22. September, treffen die SpitzenkandidatInnen um 20:15 Uhr LIVE auf ATV, PULS 4 und ServusTV aufeinander. Es moderieren Corinna Milborn, Meinrad Knapp und Michael Fleischhacker. JedeR von ihnen wird jeweils 30 Minuten einzeln die Elefantenrunde leiten. Das Vor- und Nachprogramm obliegt dem jeweiligen Sender selbst und wird eigenständig gestaltet.





Rückfragen & Kontakt:

Verena Titze

verena.titze @ prosiebensat1puls4.com