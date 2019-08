Festival „Musica sacra“ in St. Pölten, Lilienfeld und Herzogenburg

Auftakt am 8. September mit Felix Mendelssohn Bartholdys „Elias“

St. Pölten (OTS/NLK) - Zwischen dem 8. September und dem 6. Oktober bietet das Festival „Musica Sacra“ im Dom zu St. Pölten sowie in den Stiftskirchen von Lilienfeld und Herzogenburg wieder ein Forum für die Vielfalt der regionalen, nationalen und internationalen (Kirchen-)Musikszene in Form von insgesamt fünf Konzerten und vier Gottesdiensten.

Eröffnet wird am Sonntag, 8. September, im Dom zu St. Pölten, wo die Domkantorei St. Pölten, die cappella nova graz und das L'Orfeo Barockorchester unter der Leitung von Otto Kargl ab 18 Uhr Felix Mendelssohn Bartholdys Oratorium „Elias“ zur Aufführung bringen. Am Samstag, 14. September, folgt ab 19.30 Uhr in der Stiftskirche Herzogenburg „From Silent Night“ mit Consort Songs und Music for Viols u. a. von William Byrd, Anthony Holborne, John Coperario und Thomas Ford in einer Interpretation von Private Musicke unter der Leitung von Pierre Pitzl sowie den Solistinnen Anna Kargl (Mezzosopran) und Martina Daxböck (Sopran).

Am Sonntag, 15. September, singt das armenische Nagash Ensemble ab 18 Uhr im Dom zu St. Pölten mit „Songs of Exile“ Lieder aus der Verbannung. „Menschen, Engel und der Siebte Himmel“ nennen sich die Gregorianischen Gesänge aus der Notre-Dame-Schule, die von der Choralschola der Wiener Hofburgkapelle unter der Leitung von Daniel Mair am Sonntag, 22. September, ab 16 Uhr in der Stiftskirche Lilienfeld zu Gehör gebracht werden. Letzter Programmpunkt sind am Sonntag, 29. September, „Sounds of Africa“ im Dom zu St. Pölten, wo ab 18 Uhr der Cape Town Opera Chorus unter der Leitung von Marvin Kernelle zu hören ist.

Zusätzlich erklingen als Musik im Gottesdienst Ernst Tittels Kleine Festmesse (am Sonntag, 15. September, ab 10 Uhr in der Stiftskirche Lilienfeld mit dem Stiftschor Lilienfeld und Karen De Pastel an der Orgel), Robert Rays „Gospel Mass“ (am Sonntag, 29. September, ab 10 Uhr in der Domkirche St. Pölten mit dem Jugendensemble der Dommusik unter Otto Kargl sowie Ludwig Lusser an der Orgel), Wolfgang Amadeus Mozarts Missa brevis in B-Dur KV 275 (am Sonntag, 6. Oktober, ab 9.30 Uhr in der Stiftskirche Herzogenburg mit dem Motettenchor und Orchester der Stiftskirche unter Otto Schandl sowie Johannes Zimmerl an der Orgel) und ein Pasticcio aus Werken von Anton Heille, Charles-Marie Widor und Kristina Vasiliauskaite (am Sonntag, 6. Oktober, ab 10.30 Uhr in der Domkirche St. Pölten mit dem Domchor St. Pölten unter der Leitung von Otto Kargl sowie Ludwig Lusser an der Orgel).

Nähere Informationen und Karten beim Festival „Musica Sacra“ unter 0677/61 27 44 62, e-mail office @ festival-musica-sacra.at und www.festival-musica-sacra.at.

