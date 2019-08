FPÖ-Darmann zu „For Forest“: Verschwendung wertvoller Naturressourcen für Kunstwald im Stadion!

Täglich werden tausende Liter Trinkwasser verschwendet, während Bevölkerung höhere Wassergebühren zahlen muss – Katastrophaler ökologischer Fußabdruck des Projektes „For Forest“

Klagenfurt (OTS) - Neuerliche Kritik am „For Forest“-Projekt kommt heute vom Kärntner FPÖ-Chef Klubobmann Mag. Gernot Darmann. „Nach jüngsten Informationen werden für das Gießen des Kunstwaldes im Stadion täglich mehrere tausend Liter Trinkwasser aus dem Stadiongebäude zu den Bäumen am Stadion-Spielfeld geleitet. Das ist eine enorme Verschwendung wertvoller Naturressourcen für den künstlich angelegten Wald im Stadion. Das ist ein weiterer Anschlag dieses sogenannten Kunstprojektes auf die Natur und die wertvollen Ressourcen unserer Umwelt“, so Darmann.

„SPÖ, ÖVP und Grüne, aber auch die dahinter stehenden Kunstschaffenden sollten sich schämen, die wertvolle Ressource Wasser derart zu vergeuden und zugleich die Klagenfurter Gebührenzahler mit immer höheren Wassergebühren zu schikanieren“, betont der FPÖ-Chef. Er erinnert daran, dass bereits die 300 Bäume für das „SPÖ-Kunstprojekt“ aus halb Europa nach Kärnten transportiert wurden und dabei tausende Tonnen CO2 produziert wurden.

„For Forest ist ein Negativbeispiel für sinnlosen Ressourcenverbrauch und Umweltverschmutzung. Es ist grotesk, dass SPÖ und Grüne sowie Teile der Kulturszene, die sonst immer für den Klimaschutz eintreten, diesen ökologischen Wahnsinn ignorieren und das Projekt auch noch aktiv unterstützen“, stellt Darmann fest. Alle Umweltverantwortlichen müssten aufschreien, wie durch dieses Kunstprojekt die Umwelt vergewaltigt wird.

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

FPÖ Kärnten

0463/56 404