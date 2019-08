Wölbitsch: Sportpolitik muss in Wien wieder ernsthaft betrieben werden

Neue Volkspartei Wien kritisiert Ambitionslosigkeit von Rot-Grün beim Breitensport – Hacker und Ludwig gefordert

Wien (OTS) - „Wien ist nicht die Sportstadt, die sie sein könnte und als Metropole in Europa sein müsste. SPÖ-Stadtrat Peter Hacker hat mit seinen Aussagen zum Breitensport in Wien wieder einmal bestätigt, dass die rot-grüne Stadtregierung den Breitensport seit Jahren wie ein Stiefkind behandelt“, so Stadtrat Markus Wölbitsch in Reaktion auf die heutige Medienberichterstattung. „Dabei leistet Sport gerade für einen Ballungsraum wie Wien großartiges. Es geht einerseits um Prävention im Bereich Gesundheit, aber auch um Integration und das Erleben von Gemeinschaft“, so Wölbitsch weiter.

Erst kürzlich hat die neue Volkspartei Wien gemeinsam mit Dagmar Schmidt, Präsidentin der Sportunion Wien, und dem Autor und Trainer Wilhelm Lilge, ein Maßnahmenpaket präsentiert, um den Breitensport in Wien zu fördern. „Wir fordern eine bessere Infrastruktur, ein besseres Angebot und mehr Förderung für den Breitensport in Wien“, führt Markus Wölbitsch aus.

Die Forderungen zielen darauf ab, den Breitensport in Wien zu stärken und insbesondere für Kinder und Jugendliche noch mehr zu attraktivieren. Wien braucht zusätzliche Hallen für Trainings und Wettbewerbe, der Bau eines modernen Schwimmsportzentrums sowie mehr Initiative der Stadtregierung bei der Neugestaltung des Praterstadions. Die neue Volkspartei Wien fordert die Einführung eines Sportgutscheins für Kinder und ein neues Sportstättenkonzept für die bessere Nutzung von verpachteten Sportflächen. Darüber hinaus wird eine Neuregelung der Förderlandschaft, die Entlastung der Vereine durch Abschaffung des „Sportgroschens“ sowie die Aufwertung der Fach- und Dachverbände gefordert. „Damit Wien Sportstadt Nummer 1 werden kann, muss die Basis, also der Breitensport, entsprechend gestützt und gefördert werden. Hier sind Hacker und Bürgermeister Ludwig gefordert“, so Stadtrat Markus Wölbitsch abschließend.

