Psychologie des Online-Dating: 17 Faktoren führen zum Erfolg (FOTO)

Hannover (ots) - Die Online-Dating-Plattform www.Gleichklang.de hat 17 Faktoren identifiziert, die zum Erfolg bei der Partnersuche führen.

Identifiziert wurden diese Erfolgsfaktoren durch eine Untersuchung, bei der 500 Mitglieder der Plattform, die Partnerschaft gefunden hatten, in freien Texten beschrieben, was bei Ihnen zum Erfolg führte.

Die Texte wurden durch den Psychologen Dr. Guido F. Gebauer inhaltsanalytisch ausgewertet und 17 großen Kategorien zugewiesen. Hieraus hat Gebauer 17 Empfehlungen für ein erfolgreiches Online-Dating ableitet.

Dies sind die 17 Empfehlungen für ein erfolgreiches Online-Dating:

Sagen Sie Ja zu Partnersuche und Beziehung: Wenn dies Ja noch nicht ausgesprochen ist, ist die Partnersuche oft halbherzig und Aufwände werden vermieden. Ja klarer sich Partnersuchende ihren Beziehungswunsch machen, desto eher sind sie für eine effektive Partnersuche bereit.

Überwinden Sie Hemmungen und Selbstzweifel: Hemmungen und Selbstzweifel können die Partnersuche blockieren. Partnersuchende, die glauben, sie seien nicht attraktiv oder nicht liebenswert, neigen zu einem passiven Dating-Verhalten. Sie vermittlen dem Gegenüber ihr negatives Selbstbild, was so als selbsterfüllende negative Prophezeiung wirkt.

Lassen Sie los von vorherigen Beziehungen: Bei der Partnersuche stehen oft noch alte Beziehungen im Hintergrund. Wer sich nicht klar von alten Beziehungen abgrenzt, hat keinen Raum für Neues und landet oft in der gleichen Situation wie zuvor. Wer weiter an einer alten Beziehung festhalten möchte, sollte mit der Partnersuche noch nicht beginnen. Wer sich aber ablöst, kann einen neuen Menschen in sei Leben lassen.

Vertrauen Sie in die Möglichkeiten der Online-Partnersuche: Vertrauen ist Voraussetzung, dass wir für die Partnersuche aktiv werden und dabei bleiben, bis der Erfolg eingetreten ist. Wer von vornherein kein Vertrauen in die eigene Partnersuche hat, zeigt oft zu wenig Engagement und Durchhaltevermögen.

Investieren Sie Zeit und Geduld: Partnerschaft soll dauerhaft halten und ist einer der wichtigsten Faktoren im Lebensglück. Hierfür lohnt sich auch eine längere Suche. Online-Partnersuche kann schnell gehen, machmal dauert sie aber auch einige Jahre. Wer dabei bleibt, trifft eines Tages auf den passenden Menschen. Wer verfrüht aufgibt, bleibt partnerlos.

Denken Sie über sich und Ihre Suchkriterien nach: Oft lassen wir uns von alten Mustern leiten und landen am Ende immer wieder bei den gleichen Problemen. Das Rezept hiergegen lautet, die Partnersuche zum Anlass zu nehmen, über sich selbst und die eigenen Suchkriterien nachzudenken. So wird Veränderung möglich. Eine neue Beziehung kann entstehen, in der nicht die alten Fehler wiederholt werden.

Setzen Sie Schwerpunkte, wo sie wichtig sind: Wer sich in unzähligen Anforderungen verzettelt, gelangt bei der Online-Partnersuche selten zum Erfolg. Zum Erfolg gelangt, wer von oberflächlichen Kleinigkeiten Abstand nehmen kann und stattdessen zentrale Werthaltungen in den Vordergrund der Suche stellt.

Kommunizieren Sie offen und authentisch: Partnersuche ist keine Bewerbung, sondern eine Begegnung. Dauerhaftes Partnerglück kann nur entstehen, wenn die Beteiligten authentisch, offen und ehrlich sind. Verstellung führt nur zu kurfristigen Scheinerfolgen. Es geht darum, die eigene Person - so wie sie ist - in die Waagschale zu werfen, um denjenigen zu finden, der diese Person mag.

Finden Sie die richtige Balance zwischen Konstanz und Veränderung: Ein Partner ist kein Zusatz, den man bestellen und dann sein Leben einfach weiterführen kann. Partnerschaft erfordert immer Veränderungen. Erfolgreich sind diejenigen, die für sich herausarbeiten, was tatsächlich beibehalten werden sollte und was verändert werden kann.

Machen Sie sich klar, dass Liebe nicht an Entfernungen scheitert: Nur bei einem Drittel der Befragten war die neue Beziehung im geografischen Nahraum entstanden. Die Durchschnittsentfernung betrug 200 km, bei 10 % der erfolgreichen Mitglieder lagen gar 500 km zwischen ihnen und dem Partner. Partnerschafts-Zufriedenheit und Lebensglück unterschieden sich nicht zwischen Paaren, die anfangs näher oder weiter entfernt lebten. Entfernung hindert nicht daran, eine glückliche und tragfähige Liebesbeziehung aufzubauen. Viel wichtiger ist die Übereinstimmung der zentralen Werhaltungen und Lebensziele. Wer dies annehmen kann, hat gute Chancen, den Traumpartner zu finden.

Nehmen Sie Vorschläge ernst und treten Sie in Kontakt: Wer beim Online-Dating Vorschlagslisten druchscrollt und blitzschnell nach Foto auswählt, findet selten eine Beziehung. Erfolgreich sind diejenigen, die jeden Vorschlag ernstnehmen und in Kontakt treten, um bestehende Gemeinsamkeiten und eine mögliche Beziehung auszuloten. Ein Viertel der befragten Mitglieder hatten den Vorschlag ihres jetzigen Partners zunächst nicht für interessant befunden. Dezidiert angezogen von dem Vorschlag war nur die Hälfte der befragten Mitglieder. In allen Fällen entwickelte sich aber eine partnerschaftliche Beziehung.

Seien Sie bereit für ein baldiges Treffen: Die Bereitschaft zum raschen Treffen ist ein wichtiger Erfolgsfaktor beim Online-Dating. Denn Online-Kontakte schlafen oft ein, wenn die Beteiligten sich nicht bald außerhalb des Internets treffen. Optimal ist ein zeitlicher Horizont von wenigen Tagen bis wenigen Wochen. Alles, was darüber hinausgeht, führt oft dazu, dass ein Kontakt steckenbleibt.

Sehen Sie Enttäuschungen als temporäre Hindernisse auf dem Weg zum Ziel: Wer sich von negativen Erfahrungen abschrecken lässt, bleibt meistens partnerlos. Der richtige Zugang ist es, beim Online-Dating negative Erfahrungen als Barrieren auf dem Weg zum Ziel zu sehen, die aus dem Weg geräumt werden können. Weitergehen und die negativen Erfahrungen hinter sich lassen, führt zum Ziel.

Sympathie und Freundschaft sind ein guter Beginn: Verliebtheit und ein Überschwang der Gefühle müssen nicht am Anfang einer Beziehung stehen. Bei Teenagern mag dies noch die Regel sei, im etwas reiferen Alter ist dies aber oft anders. Aus Sympathie und Freundschaft kann sich Liebe entwickeln. Wer auf den großen Gefühlen pocht, bleibt häufiger Single.

Geben Sie Raum für zweite Bewertungen und ein schrittweises Kennenlernen: Manchmal ist alles sofort beim ersten Treffen klar, oft braucht es aber weitere Begegnungen, in denen vorherige Eindrücke durchaus noch korrigiert werden können. Wer solche zweiten Bewertungen zulässt und für ein schrittweise Kennenlernen bereit ist, gelangt öfter zum Erfolg.

Ergreifen Sie die Chance, die sich Ihnen bietet: Erstaunlich oft fehlt in dem Moment der Mut, wo die Chance auf eine Beziehung da ist. Skrupel, Bedenken und Entschlusslosigkeit können die Beziehungsfindung jetzt noch verhindern. Partnersuchende sollten bereit sind, das Risiko einzugehen und sich für eine Bezeihung zu entscheiden.

Entwickeln Sie beim Beziehungsaufbau gemeinsame Lebensmodelle: Frische Beziehungen gehen oft wieder ein, wenn sie nicht gepflegt und entwickelt werden. Die Herausarbeitung von gemeinsamen Lebensmodellen und Lebenszielen vertieft die Beziehungsbasis, erhöht das Beziehungsglück und erweist sich so als wirksame Barriere gegen eine Trennung.

Resümee

Die Ergebnisse stimmen nach Angaben von Psychologen Gebauer sehr gut mit Befunden aus anderen Umfragen und auch aus der Mitgliederbertreuung überein. So beobachte man bei Gleichklang seit 13 Jahren, dass sich manche Mitglieder offensichtlich selbst im Weg stünden und dadurch partnerlos blieben.

Wer sich demgegenüber in seinem eigenen Dating-Verhalten an den 17 Erfolgs-Faktoren orientiere, habe beste Aussichten, die Online-Partnersuche tatsächlich mit einer neuen Beziehung abzuschließen.

Detailliertere Ausführungen, auch zu weiteren kleineren Kategorien, finden sich hier im Gleichklang-Blog:

http://www.psychologie-partnersuche.de/

Hier zu Gleichklang.de

Rückfragen & Kontakt:

Dr. Guido F. Gebauer

Gleichklang limited

Marienstr. 38

30171 Hannover

Tel.: 0152 28973672

E-Mail: gebauer @ gleichklang.de