Gewaltakte in unserer Gesellschaft verhindern

Letzte Anmeldemöglichkeit zum IFGK-Lehrgang für „Konfliktmanagement, Gewalt- und Radikalisierungsprävention“ mit Start am 27. September in Wien.

Wien (OTS) - Sommer 2019: In einem Wiener Krankenhaus versetzt ein Patient einem Arzt einen Messerstich, in Frankfurt stößt ein Mann ein Kind vor einen einfahrenden Zug, in London stößt ein Jugendlicher ein Kind von einer Hochhausterrasse. Fast täglich berichten Tageszeitungen weltweit über Gewalttaten in der Öffentlichkeit, am Arbeitsplatz, in der Schule und auch Zuhause. „Es besteht dringend Handlungsbedarf“, erklärt Natascha Florence Bousa, Direktorin des Instituts für Gewaltprävention und Konfliktmanagement (IFGK). Information und Aufklärung zum Umgang mit Gewalt- und Konfliktsituationen sind für eine nachhaltige Prävention wichtiger denn je, doch dafür braucht es geschultes Personal. „ Jede und jeder einzelne von uns könnte es sein, der einen weiteren Gewaltakt in unserer Gesellschaft verhindert. Als Kompetenzzentrum sehen wir es als unsere Aufgabe, Wissen zu vermitteln, eine Brücke zwischen Theorie und Praxis zu bauen und Bewusstsein zu schaffen. Deshalb haben wir, neben unseren Weiterbildungsaktivitäten für Organisationen und Unternehmen, den Lehrgang für ‚Konfliktmanagement, Gewalt- und Radikalisierungsprävention‘ ins Leben gerufen, der im Herbst bereits zum 8. Mal stattfinden wird. “ Für den am 27. September startenden berufsbegleitenden Lehrgang gibt es noch Plätze.

Lehrgangsstart in Herbst

Termine: 27./28. Sept., 04./05. Okt., 11./12. Okt., 18./19. Okt., 15./16. Nov., 22./23. Nov.

Unterrichtszeiten: Freitag von 12:00-18:00 Uhr und Samstag von 09:00-13:00 Uhr

Ort: Wiener Hilfswerk, Schottenfeldgasse 29, 1070 Wien

Praxisorientierte Weiterbildung

Praktikerinnen und Praktikern, die regelmäßig mit Gewalt- und Konfliktsituationen konfrontiert sind, ermöglicht dieser Lehrgang eine am Alltag orientierte Weiterbildung in den Bereichen des Konfliktmanagements, der Gewalt- und Radikalisierungsprävention. In einer erprobten Kombination aus Vorträgen und Workshops werden theoretische Grundlagen und rechtliche Rahmenbedingungen, Interventionsansätze und Instrumente präsentiert und in Gruppen diskutiert. „Ein wesentliches Element unseres Lehrplans umfasst den aktiven Erfahrungsaustausch in der Gruppe. Unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer kommen aus verschiedenen Berufssparten und profitieren besonders davon, wechselseitig von ihren Erlebnissen zu lernen“, gibt die Direktion Einblick in den Lehrgang, in dem sie auch selbst unterrichtet.

Zusatzseminar Radikalisierungsprävention

Aufgrund der hohen Nachfrage bietet das IFGK heuer erstmals ein zusätzliches Vertiefungsseminar zur Radikalisierungsprävention an, das am 29. und 30. November 2019 zu den üblichen Seminarzeiten in den Kursräumlichkeiten stattfindet. Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Herbstlehrgangs ist ein kostenloser Platz reserviert.

Anmeldungen bis Ende August möglich

Für den kommenden Diplomlehrgang sind noch Plätze verfügbar. Im Sinne einer hohen Qualität ist die Teilnahme auf 12 Personen beschränkt. Die Teilnahmegebühr beträgt EUR 1.250,– zzgl. 20% MwSt. Förderungen von bis zu 50% der Kurskosten sind durch die Zertifizierung bei Wien Cert und dem Wiener ArbeitnehmerInnen Förderungsfonds (WAFF) möglich. Anmeldung mit Lebenslauf unter office@ifgk.at, weitere Informationen stehen unter www.ifgk.at zur Verfügung.

