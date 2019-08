Opus-Sänger Herwig Rüdisser operiert

Judendorf (OTS) - Liebe Opus-Freunde,



Herwig wurde gestern am Herzen operiert, die OP ist gut verlaufen, die Ärzte sind zufrieden und wir sind jetzt mal erleichtert.

Wir wünschen ihm das Allerbeste und hoffen, dass seine Genesung nun ebenso gut verläuft und er bald wieder ganz gesund ist.



Nach einem etwa zweiwöchigen Spitalsaufenthalt wird er eine längere Erholungsphase verbringen, um dann eine mehrwöchige Reha zu machen. Wann er wieder mit uns auf der Bühne stehen kann, werden die nächsten Wochen zeigen, aber am Wichtigsten ist seine vollständige Regeneration. Wir alle freuen uns schon auf den ersten gemeinsamen Gig mit ihm!



Mit herzlichen Grüßen



The Opuspocus Circus

c/o

Ewald Pfleger



Rückfragen & Kontakt:

office @ opus.at

0312453400