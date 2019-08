ORF SPORT + zeigt US Open mit Dominic Thiem live

Ab 26. August mehr als 50 Stunden live

Wien (OTS) - Es ist angerichtet für alle Tennis-Fans in Österreich:

ORF SPORT + zeigt von 26. August bis 9. September 2019 insgesamt mehr als 50 Stunden live von den US Open. Den Auftakt macht bereits heute, am 26. August, ab 19.50 Uhr Novak Djokovic im Duell mit Roberto Carballés Baena. Das Auftaktspiel von Dominic Thiem gegen Thomas Fabbiano ist am 27. August um 19.35 Uhr zu sehen.

ORF SPORT + überträgt das Spiel des Tages jeweils live. Dieses Spiel wird kurzfristig ausgewählt. Am jeweiligen Folgetag sind diese Spiele dann in der Wiederholung zu sehen. Ebenfalls live in ORF SPORT + zu sehen sind die beiden Semifinalspiele der Herren, ein Semifinale der Damen sowie beide Finalspiele. Kommentator ist Oliver Polzer, an seiner Seite Kokommentator ist Alexander Peya.

