Tag des Heiligen Fiacrius im Stephansdom: Wiener Friedhofsgärtner sorgen für Blumenschmuck

Patron der Gärtner und Blumenhändler, Lohnkutscher und Fiaker wird am 28. August gefeiert

Wien (OTS) - Ein alljährlicher Fixpunkt für die Wiener Friedhofsgärtner/-innen ist die Festmesse im Wiener Stephansdom zu Ehren des Heiligen Fiacrius: Am Mittwoch, dem 28. August 2019, ist es wieder soweit, wenn um 10 Uhr der Patron der Gärtner und Blumenhändler, Lohnkutscher und Fiaker gefeiert wird.

"Seit 1984 wird die Festmesse von der Landesinnung der Gärtner und Floristen in der Wirtschaftskammer Wien organisiert und durchgeführt", so der Landesinnungsmeister der Wiener Gärtner und Floristen, Ing. Herbert Eipeldauer, über die lange Tradition dieser besonderen Veranstaltung. Die Wiener Friedhofsgärtner/-innen werden die Festmesse in diesem Jahr mit einem Blumenschmuck in Rosa und Weiß gestalten.

Die Kinder stehen an erster Stelle

Auch heuer wieder freuen sich die Wiener Friedhofsgärtner/-innen, den zirka 45 Kindern der Wohngemeinschaft der MA 11 und ihren Betreuerinnen und Betreuern einen besonders spannenden Tag zu bieten. Sie werden von den Wiener Taxiunternehmer/-innen zum Stephansdom gebracht, wo sie gemeinsam die Festmesse mitfeiern. Im Anschluss laden die Praterunternehmen alle Kinder zu einem Nachmittag in den Wiener Prater ein - natürlich werden sie auch dorthin standesgemäß mit dem Taxi befördert.

Blumenverteilung vor dem Stephansdom

"Mein besonderer Dank geht an die Wiener Friedhofsgärtner/-innen unter der Leitung von Berufsgruppensprecher Thomas Hirschbeck, der in Zusammenarbeit mit der Firma Blumen Wagner die florale Ausgestaltung der Stephanskirche vornimmt", sagt Eipeldauer. "Ich lade alle Blumenfreunde ein, an dieser Festmesse teilzunehmen - sie ist jedes Jahr ein unvergessliches Erlebnis für alle Besucher/-innen."

Nach dem Hochamt werden die Wiener Friedhofsgärtner/-innen kleine Blumensträuße an die Passant(inn)en vor dem Stephansdom verteilen - ein willkommener Abschluss zum Tag des Heiligen Fiacrius. (Schluss)





