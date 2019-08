Tiroler Tageszeitung, Leitartikel, Ausgabe vom 25. August 2019. Von PETER NINDLER. "Die Spur des Geldes verrät viel".

Innsbruck (OTS) - Das üppige Gehalt des ehemaligen TSD-Geschäftsführers wirft ein bezeichnendes Licht auf die Flüchtlingsgesellschaft.

Am Ende erklärt Geld vieles. Dass dem „Sozialmanager“ der vom Land Tirol ausgelagerten Flüchtlingsgesellschaft Tiroler Soziale Dienste (TSD) in nur vier Jahren das Jahressalär um satte 40.000 Euro brutto erhöht wurde, beweist, wie wenig Gespür die Verantwortlichen hatten. Allen voran die ehemalige grüne Sozialreferentin Christine Baur. Sie und Bachmeier sind längst Geschichte, doch die seit ihrer Gründung 2015 strukturell dahinvegetierende Flüchtlingsgesellschaft liegt weiterhin wie ein schwerer Schatten auf der Tiroler Flüchtlingspolitik.

Nein, es ist auch vieles gut gelaufen und bewältigt worden. Allerdings von den engagierten Mitarbeitern und Flüchtlingsbetreuern, die nicht 148.000 Euro brutto verdient haben wie zuletzt Harald Bachmeier. Er versagte vielmehr im Personalmanagement, in der Entwicklung der TSD und in der Ausrichtung auf neue Gegebenheiten mit sinkenden Asylwerberzahlen. Seit dem Vorjahr versucht Baurs Nachfolgerin, Landesrätin Gabriele Fischer (Grüne), den Turnaround in der Flüchtlingsgesellschaft. Schwer genug, weil die Marke schwer beschädigt ist. Auch durch die jetzt bekannt gewordene Gehaltsaffäre. Sie passt jedoch ins Bild. Die TSD konnten zwar die Asylkrise meistern, wurden aber Schritt für Schritt an die Wand gefahren. U. a. von Bachmeier. Wie konnte ein überforderter Geschäftsführer 2017 vorzeitig verlängert und ihm sein Salär noch üppig aufgefettet werden, wenn schon damals die Strukturen zusammenkrachten wie später die Traglufthalle in Hall. Die schwarz-grüne Regierung, Christine Baur und der Aufsichtsrat stehen deshalb in der Pflicht. Weil Bachmeiers Gehaltssprünge und der Zustand der TSD einfach nicht harmonierten, wie vieles nicht in seiner Ära.

