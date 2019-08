Festnahmen durch EGS

Wien (OTS) - Vorfallszeit: 23.08.2019, 14:30 Uhr

Vorfallsort: 14. Bezirk

Sachverhalt: Beamte der EGS (Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität) konnten am 23. August 2019 in Wien-Penzing zwei mutmaßliche Suchtmittel-Dealer festnehmen. Geringe Mengen Marihuana, Heroin, Kokain und Bargeld wurden sichergestellt. Die serbischen Staatsangehörigen im Alter von 21- und 23-Jahren befinden sich in Haft.

Vier weitere österreichische Staatsbürger wurden wegen des Verdachts des Erwerbs bzw. des Besitzes von Suchtmittel angezeigt.

