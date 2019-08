14. Bezirk: Ameisbachzeile – Errichtung eines Fahrbahnteilers

Wien (OTS) - Am Dienstag, dem 27. August 2016, beginnt die Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau mit der Errichtung eines Fahrbahnteilers und einer Betondecke in der Ameisbachzeile bei der Autobushaltestelle „Ameisbachzeile“ der Linie 51A in Fahrtrichtung Kennedybrücke im 14. Bezirk. Durch die Realisierung des Fahrbahnteilers wird die Sicherheit für querende FußgängerInnen verbessert. Auf Baudauer wird der Verkehr der Ameisbachzeile im Baustellenbereich wechselweise durch den Arbeitsbereich geschleust. Der Fußverkehr wird aufrechterhalten.



Örtlichkeit der Baustelle: 14., Ameisbachzeile/Torricelligasse, Autobushaltestelle Ameisbachzeile



- Baubeginn: 27. August 2019

- Geplantes Bauende: 2. September 2019



