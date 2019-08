Das Österreichische Gesellschafts- und Wirtschaftsmuseum trauert um Rudi Hundstorfer

Wien (OTS) - Im Jahr 2010 übernahm Rudi Hundstorfer den Vorsitz des Kuratoriums des Österreichischen Gesellschafts- und Wirtschaftsmuseums im 5. Wiener Gemeindebezirk. Sein Interesse und Engagement für die Bildungsarbeit des Wirtschaftsmuseums und dessen tratitionsreiche Geschichte prägten maßgeblich die Initiativen und das Fortkommen des Vereins.

„Zusammenhänge in Wirtschaft und Gesellschaft aufzeigen und verständlich darstellen“ und „aus der Vergangenheit die Gegenwart erklären und sich ein Bild über die Zukunft machen“, diese Leitlinien des gemeinnützigen Vereins waren Rudi Hundstorfer ein großes Anliegen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gesellschafts- und Wirtschaftsmuseums sind ob des plötzlichen Ablebens ihres Präsidenten tief getroffen. „Wir vermissen ihn jetzt schon schmerzlich, werden aber unsere Arbeit in seinem Sinne fortführen“, so die Vorstände des Vereins, Harald Lindenhofer und Andreas Lehner.

Unser tiefstes Mitgefühl gilt der Familie des Verstorbenen.



