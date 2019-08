WertInvest kauft Hotel Ananas

Wiens größtes 4-Sterne-Hotel wechselt seinen Besitzer.

Wien (OTS) - Die WertInvest, die bereits das Hotel InterContinental am Stadtpark, das Hotel Kummer auf der Mariahilferstraße (zukünftig „Hotel Motto“) und 50% am 25hours Hotel besitzt, erwirbt das Hotel Ananas und baut damit ihr Hotel-Portfolio deutlich aus.

Das 539 Zimmer-Haus an der Wienzeile umfasst eine Gesamtfläche von 21.500 m² und ist das größte 4-Sterne-Hotel in Wien. Die einzigartige Lage in der Nähe des Wiener Naschmarktes, direkt an der U4 (zukünftig am neuen U-Bahn Drehkreuz U2/U4 Pilgramgasse), machen das „Ananas“ schon seit Jahrzehnten zu einem beliebten und von Touristen und Geschäftsreisenden gleichermaßen geschätzten Hotel.

Mit dem Erwerb des Hotel Ananas kann die WertInvest künftig mit drei Häusern – dem Hotel Intercontinental, dem Hotel Motto und dem Hotel Ananas - das für Wien durchaus bedeutsame Konferenzgeschäft weiter ausbauen und die im Convention-Segmet notwendigen Synergien zwischen den einzelnen Betrieben optimieren.

Wertinvest beabsichtigt, in Zukunft weiterhin nachhaltig und qualitätsvoll in die Immobilie – so auch in den Ausbau der Konferenzräumlichkeiten – zu investieren.

