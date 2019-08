SW Umwelttechnik Stoiser und Wolschner AG: Umsatz zum Halbjahr um 37 % gesteigert

Kärntner Unternehmen SW Umwelttechnik bleibt nach Rekordjahr auf Kurs / 37 % Umsatzwachstum im ersten Halbjahr / Ausblick weiterhin positiv

Klagenfurt (OTS) - Das Kärntner Unternehmen SW Umwelttechnik bleibt nach Rekordjahr auf Kurs: Wirtschaftswachstum und hohe Bautätigkeit sorgen für 37 % Umsatzwachstum im ersten Halbjahr. Der Ausblick ist weiterhin positiv.



SW Umwelttechnik konnte im ersten Halbjahr 2019 nahtlos an das Geschäftsjahr 2018, das erfolgreichste in der Unternehmensgeschichte, anschließen. Die Geschäftslage entwickelte sich in den ersten sechs Monaten sehr positiv: Die gute konjunkturelle Entwicklung in Ungarn und Rumänien sorgte für einen Anstieg von Aufträgen aus Gewerbe und Industrie, aber auch von öffentlich finanzierten Projekten. In Österreich ist die Marktsituation stabil. „Dank einer konsequenten Umsetzung unserer Strategien und dem großen Einsatz unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist es uns gelungen, unseren Erfolgskurs aus dem Vorjahr fortzusetzen und ein erfreuliches Umsatzplus zu erwirtschaften“, erläutert Vorstandsmitglied Klaus Einfalt.



Das im EU-Vergleich weiterhin hohe Wirtschaftswachstum in Ungarn und in Rumänien sorgte für ein anhaltend hohes Bauvolumen und eine ausgezeichnete Auftragslage. „Anhaltend hohe Direktinvestitionen aus Gewerbe und Industrie haben für ein starkes Umsatzplus gesorgt“, erklärt Einfalt. „Auch die Produktion an unserem neu eröffneten Standort in Cristești läuft wie geplant. Dadurch können wir unsere Kunden im Nordosten des Landes noch besser betreuen.“

Die gute Geschäftsentwicklung führte zu einem Umsatzplus in Höhe von 37 %. Damit beläuft sich der Umsatz der SW Umwelttechnik für das erste Halbjahr 2019 auf 41,4 Mio. € (VJ 30,3 Mio. €). Die Betriebsleistung beträgt 42,4 Mio. € (VJ 30,6 Mio. €). Das EBIT liegt bei 3,1 Mio. € (VJ 2,1 Mio. €). Das EBITDA wird mit 4,9 Mio. € ausgewiesen (VJ 3,7 Mio. €). Das Finanzergebnis beträgt -1,0 Mio. € (VJ -1,2 Mio. €). Die Kursdifferenzen aus der Veränderung der FX-Kurse (HUF zu EUR, RON zu EUR) ergeben -0,4 Mio. € (VJ -0,5 Mio. €). Das Ergebnis vor Steuern stieg entsprechend der ausgezeichneten Geschäftsentwicklung deutlich auf 2,0 Mio. € (VJ 0,8 Mio. €). Das Ergebnis nach Steuern stieg ebenfalls signifikant auf 1,7 Mio. € (VJ 0,6 Mio. €). Im Ergebnis des Vorjahres ist der Buchgewinn aus dem Verkauf eines Teilbereichs der Liegenschaft in Lienz als Einmaleffekt in Höhe von 0,9 Mio. € enthalten.



Segmententwicklung

Um die Sicht des Marktes auf SW Umwelttechnik und ihre Produkte besser abzubilden, tragen die bisherigen Geschäftsbereiche ab dem aktuellen Jahr neue Namen: Wasserschutz ist Tiefbau und Verkehr, Infrastruktur ist Hochbau und Wohnen.



Der Geschäftsbereich Hochbau und Wohnen hat sich erneut gut entwickelt und verzeichnet ein Plus von 27 % auf 25,3 Mio. € (VJ 19,9 Mio. €). Damit macht dieses Segment nun 61 % des Gesamtumsatzes aus, die restlichen 39 % wurden im Segment Tiefbau und Verkehr erwirtschaftet. Die Erholung des Geschäftsbereichs Tiefbau und Verkehr setzte sich dabei fort, der Umsatz stieg um 56 % auf 16,1 Mio. € (VJ 10,4 Mio. €).



In Ungarn hat SW Umwelttechnik im ersten Halbjahr 2019 dank der hohen Bautätigkeit eine sehr gute Entwicklung in allen Sektoren verzeichnet. Der Umsatz stieg um 64 % auf 26,2 Mio. € (VJ 16,0 Mio. €). Der Anteil am Konzernumsatz beträgt damit 63 % (VJ 53 %).



In Rumänien konnte SW Umwelttechnik ebenfalls eine zweistellige Umsatzsteigerung realisieren. Der Umsatz beträgt 9,9 Mio. € (VJ 8,5 Mio. €), dies entspricht einem Plus von 17 %. Der Anteil am Konzernumsatz beträgt 24 %.



In Österreich waren die Umsatzzahlen leicht rückläufig, der Umsatz für das erste Halbjahr beträgt 4,5 Mio. € (VJ 5,2 Mio. €). Österreich stellt damit 11 % des Konzernumsatzes.



Vermögens- und Finanzlage

Das langfristige Vermögen wird per 30.6.2019 mit 58,8 Mio. € ausgewiesen (Ultimo 2018: 56,5 Mio. €), das Umlaufvermögen mit 34,7 Mio. € (Ultimo 2018: 27,7 Mio. €). Somit erhöht sich die Bilanzsummer per 30.6.2019 auf 93,6 Mio. € (Ultimo 2018: 84,2 Mio. €). Das Eigenkapital beläuft sich per 30.6.2019 auf 9,7 Mio. € (Ultimo 2018: 8,2 Mio. €). Die Eigenkapitalquote ist somit auf über zehn Prozent gestiegen und beträgt 10,4 % (Ultimo 2018: 9,7 %). Die Verbindlichkeiten per 30.6.2019 liegen bei 83,8 Mio. € (Ultimo 2018: 76,0 Mio. €). Die Finanzverbindlichkeiten betragen 61,7 Mio. € (Ultimo 2018: 54,0 Mio. €). Die Net Debts belaufen sich auf 59,1 Mio. € (Ultimo 2018: 52,5 Mio. €).

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Im ersten Halbjahr 2019 beschäftigte SW Umwelttechnik konzernweit insgesamt durchschnittlich 514 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (VJ 441). Der durchschnittliche Mitarbeiterstand betrug in Ungarn 247 (VJ 214), in Rumänien 200 (VJ 159) und in Österreich 67 (VJ 68).



Gewerbe und Industrie bleiben Umsatztreiber

Die gute konjunkturelle Entwicklung in Ungarn und Rumänien wird auch für ein starkes zweites Halbjahr sorgen. Dank der Investitionsbereitschaft aus Gewerbe und Industrie ist ein stabil hohes Bauvolumen von Hochbauprojekten zu erwarten. Auch im Tiefbausektor zeichnet sich eine weitere Erholung und damit eine positive Geschäftsentwicklung ab.



„Die Investitionsbereitschaft von Gewerbe und Industrie ist in unseren zwei größten Märkten ungebrochen. Für das Gesamtjahr 2019 erwarten wir somit eine hohe Umsatzsteigerung und arbeiten daran, das gute operative Ergebnis weiter zu steigern“, so Klaus Einfalt.





Über SW Umwelttechnik:

Das 1910 gegründete Familienunternehmen SW Umwelttechnik Stoiser & Wolschner AG, das seit 1997 an der Wiener Börse notiert, entwickelt und produziert Betonfertigteile für den Auf- und Ausbau der Infrastruktur über und unter der Erde – seit mehr als 105 Jahren in Österreich, 25 Jahren in Ungarn und 15 Jahren in Rumänien. So erhöht das Unternehmen die Standortattraktivität und Lebensqualität in Österreich und CEE.



Hinweisbekanntmachung:

Der Halbjahresfinanzbericht 2019 ist unter www.sw-umwelttechnik.com abrufbar sowie am Sitz der Gesellschaft erhältlich.

