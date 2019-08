Ahoi! Das Wiener Städtische Kinderpiratenfest sticht in See

Am 14. September 2019 verwandelt sich die ASKÖ 20 Sportanlage in eine Pirateninsel. Bei freiem Eintritt erwartet die Kinder eine spannende Schatzsuche und viele Erlebnis-Stationen.

Wien (OTS) - Die ASKÖ Sportanlage in der Hopsagasse ist am 14. September 2019, von 13:00 bis 18:00 Uhr, fest in Kinderhand. Bei dem alljährlichen Wiener Städtische Kinderpiratenfest erwarten die kleinen Abenteurer bei freiem Eintritt zahlreiche Attraktionen auf dem über 30.000 Quadratmeter großen Sportareal in Brigittenau. Bei unterschiedlichen Stationen können die „Pirates of Vienna“ ihr Geschick unter Beweis stellen und sich wie legendäre Freibeuter fühlen. Unter anderem stehen Delphinhüpfen, Balancieren auf der Kanonenkugel, Kokosnusswerfen, Inselhüpfen, Tauziehen, Segelsetzen und Captain Hook-Weitwurf am Programm. Die Jüngsten haben in der überdimensionalen Sandkiste Spaß oder vergnügen sich in der Hüpfburg. Feinschmecker können sich auf köstliche Piratenkost freuen.

Schatzsuche mit wertvollen Preisen

Wer acht der insgesamt 10 Stationen absolviert und in seinem Sammelpass einträgt, kann anschließend bei der großen Schatzsuche teilnehmen und neben attraktiven Sachpreisen auch wertvolle Silbermünzen von Münze Österreich finden.

Weitere Informationen:

Wiener Städtische Kinderpiratenfest



Datum: Samstag, 14. September 2019

Uhrzeit: 13:00 bis 18:00 Uhr

Adresse: ASKÖ Sportanlage Hopsagasse 5, 1200 Wien

(Eingang bzw. Einfahrt über die Forsthausgasse)

Website: www.kinderpiratenfest.at

Facebook: https://www.facebook.com/Kinderpiratenfest/

Rückfragen & Kontakt:

Philipp Neubauer, Projektleitung

philipp.neubauer @ echo.at



Elisabeth Hollinger, Projektleitung

elisabeth.hollinger @ echo.at



Petra Hammerler, Projektmanagment

petra.hammerler @ echo.at