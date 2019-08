FPÖ-Belakowitsch: „Generalsekretär des ÖVP-Wirtschaftsbundes in Asyl-Lehrlingsfrage absolut inkompetent“

„Egger betreibt Klientelpolitik nach ÖVP-Gutsherrenart“

Wien (OTS) - „Als ‚absolut inkompetent‘ erweist sich wieder einmal der Generalsekretär des Österreichischen Wirtschaftsbundes, Kurt Egger, wenn es um die Frage geht, ob Asylwerber, die als Lehrlinge beschäftigt sind, abgeschoben werden sollen oder nicht. Egger behauptet doch tatsächlich, dass Asylbescheide bei Unternehmen auf Unverständnis stoßen würden. Oder mit anderen Worten, für den ÖVP-Wirtschaftskämmerer würde die Planungssicherheit für Unternehmer gefährdet sein, wenn das Asyl- und Fremdenrecht konsequent vollzogen würde“, so heute FPÖ-Sozialsprecherin NAbg. Dr. Dagmar Belakowitsch.

„Egger ist offensichtlich entgangen, dass nach Feststellungen des Innenministeriums aus dem Jahre 2018, die klare Mehrheit der Lehrlinge, die Asylwerber sind, ihre Lehre erst nach dem negativen Bescheid der ersten Instanz angetreten haben. Aber das ignoriert Egger, der eigentlich als ÖVP-Gemeinderat in Graz auch die Realitäten gerade von Asylwerbern vor Ort kennen müsste, konsequent“, so Belakowitsch.

„Dazu kommt, dass weit über 50 Prozent der derzeit in einer Lehre befindlichen Asylwerber in der Gastronomie arbeiten. Dass man hier den Facharbeitermangel beheben würde, nur, weil man Asylwerber als Lehrlinge beschäftigt, ist ein ‚wirtschaftspolitischer Holler‘. Offensichtlich machen aber einige ÖVP-Gastronomen Druck, weil sie billige Arbeitskräfte anstellen möchten, um etwa den Abwasch in der Hotelküche ökonomisch billig abzudecken“, sagte die FPÖ-Sozialpolitikerin und merkte an, dass das Aushöhlen des Asyl- und Fremdenrechtes für Klientelpolitik ins Gesamtbild dieser ÖVP und insbesondere des Wirtschaftsbundes passe.

