„ICH WEISS ALLES!“ heißt es wieder am 24. August in ORF 1

Jörg Pilawa präsentiert spannende Quizrunden mit u. a. Dagmar Koller und Beatrice Egli

Wien (OTS) - Die klügsten Köpfe aus Österreich, Deutschland und der Schweiz treten bei Jörg Pilawa am Samstag, dem 24. August 2019, um 20.15 Uhr in ORF 1 an, wenn es wieder heißt „ICH WEISS ALLES!“. Drei starke Gegner warten beim spannenden Drei-Länder-Quiz in drei Spielrunden auf die quizbegeisterten Kandidatinnen und Kandidaten, die sie allein mit ihrem Wissen schlagen müssen. Nur wer sich gegen die prominenten Expertinnen und Experten in ihren Fachgebieten durchsetzen kann – diesmal u. a. Dagmar Koller –, das gesamte Studiopublikum bezwingt und mehr weiß als die „Quizgiganten“ Armin Assinger, Günther Jauch und Susanne Kunz gemeinsam, hat die Chance auf 100.000 Euro Gewinn.

Dagmar Koller, die am 26. August ihren 80. Geburtstag feiert, ist bereits am Freitag, dem 23. August, um 21.20 Uhr in „Seitenblicke Spezial: Happy Birthday, Dagmar Koller!“ zu sehen. Die „Seitenblicke“-Redaktion hat „Dagi“ in den vergangenen Jahren bei zahlreichen Events begleitet und zeigt nun Schätze aus dem Archiv und lässt die Jubilarin auch ausführlich zu Wort kommen.

Drei knifflige Quizrunden mit u. a. Dagmar Koller, Henry Maske, Beatrice Egli und Christian Sievers

In der sechsten Ausgabe der Show treten gegen die schlausten Kandidatinnen und Kandidaten unter anderem an: der ehemalige Boxer Henry Maske als Experte für Muhammad Ali, Kultfigur Dagmar Koller, die alles über den Wiener Opernball weiß, Sängerin Beatrice Egli, die sich bestens mit deutschen Schlagern auskennt, sowie der deutsche Journalist und Fernsehmoderator Christian Sievers zum Thema Donald Trump.

In der nächsten Runde geht es gegen die Schwarmintelligenz des gesamten Studiopublikums.

Und in Runde drei treten dann wieder die drei Quiz-Giganten Günther Jauch („Wer wird Millionär?“), Armin Assinger („Die Millionenshow“) sowie Susanne Kunz („Einer gegen 100“) gemeinsam im Wissensduell an.

Alle Kandidatinnen und Kandidaten, die es schaffen, alle drei Wissensduelle zu überstehen, haben die Chance auf 100.000 Euro Gewinn.

Die acht Kandidatinnen und Kandidaten:

Dirk Vielhuber (56) aus München ist ein Superbrain mit viel Quizerfahrung

Moritz Freiherr Knigge (50) aus Steinkrug in Niedersachsen ist Nachfahre des berühmten Freiherrn Knigge

Jesca Li Baumann (36) aus Zürich ist Bloggerin

Nicholas Martin (34) aus Graz ist einer der klügsten Quizzer Österreichs

Damian Wierling (23) aus Essen ist ein Schwimmtalent mit Quizbegeisterung

Katharina Turecek (36) aus Wien ist Hirnforscherin und Bestsellerautorin

Philippe Macherel (62) aus Basel ist ein Schweizer Arzt mit unglaublichem Wissensschatz

Nina Zimmer (46) aus Bern ist Direktorin des Kunstmuseum Bern und Leiterin des Zentrum Paul Klee

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at