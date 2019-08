Kokain und Heroin aus europäischen Ländern importiert – vier Männer festgenommen

Wien (OTS) - Vorfallszeit: 17.08.-20.08.2019

Vorfallsort: Wiener Stadtgebiet – Bezirke 10, 11, 16

Sachverhalt: Dem Landeskriminalamt Wien, Außenstelle West, ist es nach mehrmonatigen Ermittlungen gelungen, eine zumindest vierköpfige Wiener Suchtgiftzelle zu zerschlagen. Drei der nigerianischen Staatsangehörigen im Alter von 33 bis 44 Jahren wurden im Zeitraum vom 17. August 2019 bis 20. August 2019 in verschiedenen Wohnungen im Wiener Stadtgebiet festgenommen. Ein Tatverdächtiger (33 Jahre alt) im Zuge der Einreise aus Portugal am Wiener Hauptbahnhof. Nach aktuellem Ermittlungsstand importierten die Männer, die großteils mit Kokain und Heroin handelten, die Suchtmittel aus mehreren europäischen Ländern und gaben die abgepackten Drogen an verschiedene Straßenverkäufer weiter. In einer der Wohnungen wurden knapp 600 Gramm Kokain und rund 50 Gramm Heroin sichergestellt. Der Straßenverkaufswert beträgt zumindest 60.000 Euro.

