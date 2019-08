AVISO: Erste Klimaklage Österreichs wird am 29.8. präsentiert

Pressekonferenz mit Chris Lohner, Greenpeace-GF Alexander Egit, ADAMAH Biohof-Gründer Gerhard Zoubek, Fridays For Future-Aktivistin Veronika Winter und Anwältin Michaela Krömer

Wien (OTS) - Wir spüren die Folgen der Klimakrise auch in Österreich immer deutlicher. Hochwasser, Dürre und Hagel zerstören Felder und Ernteerträge. Erhöhte Feinstaubwerte in der Luft führen zu Atemwegserkrankungen und Allergien. Extremwetter wie Hitze verursachen mehr Todesfälle. Die steigenden Temperaturen lassen unsere Gletscher schmelzen. Die Klimakrise bedroht unsere Umwelt, unsere Gesundheit, unser Eigentum - und damit unsere Grundrechte. Und eine lebenswerte Zukunft in Österreich.

Die Umweltschutzorganisation Greenpeace zieht daher mit Betroffenen vor den Verfassungsgerichtshof, um das Recht auf eine lebenswerte Zukunft einzuklagen. Gemeinsam kämpfen sie für einen besseren Schutz der Grundrechte vor den Folgen der Klimakrise. Sie werden dabei gegen klimaschädliche Gesetze und Verordnungen rechtlich vorgehen.

Die Anwältin, Greenpeace und weitere KlimaklägerInnen präsentieren bei einer Pressekonferenz die Hintergründe und Details zur ersten Klimaklage Österreichs.

Pressekonferenz “Erste Klimaklage Österreichs”

Datum: Donnerstag, 29.08.2019

Uhrzeit: 10:00 Uhr

Ort: Palmenhaus, Burggarten 1, 1010 Wien

Ihre GesprächsteilnehmerInnen sind:

- Michaela Krömer, Anwältin und Vertreterin der KlimaklägerInnen - Alexander Egit, Geschäftsführer von Greenpeace Österreich

- Chris Lohner, Autorin, Moderatorin und Schauspielerin

- Gerhard Zoubek, Biobauer und Gründer von ADAMAH-Biohof

- Veronika Winter, Studentin und Fridays For Future-Aktivistin

Wir bitten aus Platzgründen um Anmeldung zur PK

