AVISO: AIRPOWER19 – Pressekonferenz am 28. August 2019

Wien (OTS) - Am Mittwoch, dem 28. August 2019 findet um 10:30 Uhr am Fliegerhorst Hinterstoisser in Zeltweg eine gemeinsame Pressekonferenz des Bundesheeres, des Landes Steiermark und der Firma Red Bull zur AIRPOWER19 statt.

- Brigadier Arnold Staudacher, Projektleiter der AIRPOWER19,

- Hermann Schützenhöfer, Landeshauptmann der Steiermark und

- Raimund Riedmann, Chefpilot der Flying Bulls

werden über die größte Luftfahrtveranstaltung Österreichs, welche am 6. und 7. September in Zeltweg stattfinden wird, informieren.



Programm:

10:15 Uhr Eintreffen beim Hangar 5

10:30 Uhr Beginn der Pressekonferenz (Interview-, Dreh- und Fotomöglichkeit)

11:30 Uhr Ende der Veranstaltung





Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind herzlich eingeladen.

Bitte um Anmeldung zur Pressekonferenz bis 27. August 2019 unter peter.bleyer.1@bmlv.gv.at oder unter Mobil: +43 (0)664 622 8208.

Transport zur Pressekonferenz:

Für Medienvertreter aus allen Bundesländern wird durch das jeweilige Militärkommando des Bundesheeres ein Kfz-Transport angeboten.





Datum: 28.08.2019, 10:30 - 11:30 Uhr

Ort: Fliegerhorst Hinterstoisser, Hangar 5

8740 Zeltweg, Österreich

Url: http://www.airpower.gv.at

