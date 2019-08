Andreas Lechner wird Generalsekretär der MEGA Bildungsstiftung

Wien (OTS) - Andreas Lechner wird mit September 2019 Generalsekretär der MEGA Bildungsstiftung, die vor kurzem von der B&C Privatstiftung und der Berndorf Privatstiftung gegründet wurde. Die MEGA Bildungsstiftung setzt sich für mehr Chancenfairness in der Bildung und den Ausbau der allgemeinen Wirtschaftskompetenz im schulischen und außerschulischen Bereich ein. Ziel ist, innovative Schul- und Bildungsprojekte in ganz Österreich zu fördern und auszubauen. Dafür ist die MEGA Bildungsstiftung mit über fünf Millionen Euro dotiert.

Andreas Lechner (34) bringt sein Know-how als Co-Gründer und Geschäftsführer des Bildungs-Start-ups „Sindbad“ und seine Erfahrung im Bildungsbereich als ideale Voraussetzungen in seine neue Aufgabe mit.



Der Steirer startete nach seinen Studien der Wirtschafts- und Politikwissenschaft seine berufliche Laufbahn im Aufbau von NEOS, wo er mehrere Managementfunktionen innehatte. Danach setzte er sich als Gründer von „Sindbad“ für sein Herzensthema – die Bildungschancen junger Menschen zu fördern – ein. Sindbad ist ein Social Business, das Jugendlichen im Zuge eines einjährigen Mentoring-Programms das notwendige Rüstzeug gibt, um nach der Pflichtschule ins Berufsleben einsteigen zu können.



„Chancenfairness war mir immer schon ein großes Anliegen. Kinder und Jugendliche, ungeachtet ihrer sozialen Herkunft, auf dem Weg zu einem selbstbestimmten Leben zu begleiten, ist angesichts der gesellschaftlichen Herausforderungen wichtiger denn je. Umso mehr freut es mich, dass ich mich als Generalsekretär der MEGA Bildungsstiftung für Bildungschancen und Förderung der Wirtschaftskompetenz einsetzen kann“, so Lechner.



Norbert Zimmermann, Vorstand der MEGA Bildungsstiftung, über den neuen Generalsekretär: „Andreas Lechner ist mit seiner Erfahrung im Bildungsbereich und seinem hohen sozialen Engagement die ideale Besetzung für diese Funktion. Ich bin davon überzeugt, dass er der Stiftung wertvolle Impulse verleihen wird und freue mich auf die zukünftige Zusammenarbeit.“



Über die MEGA Bildungsstiftung

Mit der Gründung der MEGA Bildungsstiftung (www.megabildung.at) bündeln die B&C Privatstiftung und Berndorf ihre Ressourcen und Aktivitäten bei der Bildungsförderung, um gemeinsam Projekte schneller und effektiver umzusetzen. MEGA steht für „Multiple Education Grants Austria“. Die Stiftung wird österreichweit langfristig wirksame Bildungsprojekte initiieren, finanzieren und in Zusammenarbeit mit Institutionen sowie schulischen und außerschulischen Partnern umsetzen. Die inhaltlichen Schwerpunkte der MEGA Bildungsstiftung werden in den Bereichen „Chancenfairness in der Bildung“ und „Allgemeine Wirtschaftskompetenz“ liegen. Die Förderrichtlinien für 2020 werden mithilfe eines Expertenbeirates erstellt. Als Mitglied des Expertenbeirats wirkt unter anderem Matthias Strolz mit, der sich schon in der Gründungsphase als Ideengeber eingebracht hat. Die MEGA Bildungsstiftung wird ab September 2019 ihre operative Tätigkeit mit einem eigenen Büro in Wien aufnehmen.



