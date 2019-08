Mentalmagier Anca & Lucca verraten Ihr Geheimnis in weltweit größter magischer TV-Show

Anca & Lucca traten als erster österreichischer Act bei Penn & Teller: Fool Us auf

It's a wonderful, great act! Penn & Teller - Las Vegas Headliner

Anca & Lucca will revolutionize mind-reading! Jeff Mcbride

Wien/Las Vegas (OTS) - Die aktuellen Europameister und Vize-Weltmeister der Mentalmagie Anca & Lucca Lucian wurden gemeinsam mit David Copperfield und anderen Größen der Zauberwelt nach Las Vegas eingeladen, eine unmögliche Illusion in der sechsten Staffel von Fool Us zu zeigen. Am 20.8.2019 erfolgte die Ausstrahlung auf CW.

Anders als alle anderen rund 200 Acts vor Ihnen, verrieten sie ihr Geheimnis schon zu Beginn ihrer Vorführung. Dennoch waren die Juroren begeistert.



Die amtierenden Europameister und Vize-Weltmeister der Mentalmagie überraschen mit unerklärlichen Illusionen. Keine billigen Tricks, sondern großes Theater.

Datum: 15.11.2019, 19:30 - 21:45 Uhr

Ort: Theater Akzent

Theresianumgasse 18, 1040 Wien, Österreich

Url: http://www.mindreading.show

