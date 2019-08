Startschuss für die ADMIRAL Basketball Superliga - mit ADMIRAL Sportwetten als Hauptsponsor

Mit ADMIRAL Sportwetten als Namens- und Hauptsponsor startet die ADMIRAL Basketball Superliga am 28. September in ihre Premierensaison.

Wien (OTS) - Am 28. September 2019 fällt der Startschuss für die neue Zeitrechnung im heimischen Herren-Basketball. Mit vier Samstag-Spielen startet die neue ADMIRAL Basketball Superliga(ADMIRAL BSL) in ihre Premierensaison. Haupt- und Namenssponsor der höchsten österreichischen Spielklasse der Herren ist ADMIRAL Sportwetten.



„Es macht uns stolz, dass wir es geschafft haben, ADMIRAL für unsere Pläne und Visionen zu begeistern“, sagt Tomas Kanovsky, General Manager des Basketballverbands und Geschäftsführer der BSL GmbH, in der die ADMIRAL BSL ausgegliedert ist. „Wir werden mit diesem Vertrauensvorschuss sorgsam umgehen und den Basketballsport mit der Unterstützung von ADMIRAL auf ein neues Level heben.“

Auch ADMIRAL-Geschäftsführer Jürgen Irsigler freut sich auf die Partnerschaft: „Wir freuen uns im heurigen Jahr besonders auf den Beginn der Meisterschaft, weil wir in den Gesprächen mit der neuen Verbands- und Ligaführung unglaublich viel Energie gespürt haben und von den neuen Ideen zur Entwicklung des österreichischen Basketballs absolut überzeugt sind.“

Der Grunddurchgang der ADMIRAL BSL, der 18 Runden umfasst, startet am 28. und 29. September. Danach wird das Feld geteilt: in Platzierungsrunde (1. bis 6.) und Qualifikationsrunde (7. bis 10), aus der es die beiden besten Teams noch in die Play-offs der Top-8 (alle Runden „Best-of-5“) schaffen. Für die beiden Schlusslichter geht es in der Relegation gegen die beiden Finalisten der Basketball Zweite Liga (B2L).

