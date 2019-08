Sozialministerium legt Kondolenzbuch für verstorbenen Bundesminister a.D. Rudolf Hundstorfer auf

Zugang beim Haupteingang des Regierungsgebäudes am Stubenring 1

Wien (OTS/BMASGK) - Aus Anlass des Todes von Rudolf Hundstorfer, Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz a. D., legt das Sozialministerium ab heute 15.00 Uhr ein Kondolenzbuch beim Haupteingang des Regierungsgebäudes, Stubenring 1, 1010 Wien auf. Die Bevölkerung hat die Möglichkeit, sich in den nächsten Tagen jeweils von 7.00 bis 19.00 Uhr in das Kondolenzbuch einzutragen. Das Kondolenzbuch wird in der Folge an die Familie des Verstorbenen übergeben.****

