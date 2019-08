ÖVP veröffentlicht Summen und Namen der Spender 2018 und 2019

Wien (OTS) - Die ÖVP veröffentlicht heute alle Summen und Namen der Spenden an die Bundespartei im Jahr 2018 und im ersten Halbjahr 2019. Die Spenden sind alle gesetzeskonform an die ÖVP Bundespartei geflossen. Auch der unabhängige Transparenz-Senat hat erst kürzlich in einem Schreiben gegenüber der ÖVP bestätigt, dass die Vorgangsweise der Stückelung von Spenden gesetzeskonform ist.

Generalsekretär und Wahlkampf-Manager Karl Nehammer: „Wir haben immer gesagt, dass wir einen fairen und transparenten Wahlkampf führen. Deshalb veröffentlichen wir heute alle Spenden an die Bundespartei. Im Gegensatz zur SPÖ nennen wir nicht nur die Summe der Spenden, sondern auch die Namen der Spender. Wir fordern deshalb alle Parteien, die das noch nicht getan haben, auf, auch die Spenden und Spender für 2018 und 2019 vollständig transparent zu machen.“



Rückfragen & Kontakt:

Die neue Volkspartei

Abteilung Presse, Kommunikation

Tel.:(01) 401 26-620

presse @ oevp.at

https://www.dieneuevolkspartei.at/