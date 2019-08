Bundeskanzlerin tief betroffen vom Ableben Rudolf Hundstorfers

„Rudolf Hundstorfer hat sich um unser Land besonders verdient gemacht“

Wien (OTS) - Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein zeigte sich tief betroffen vom plötzlichen Ableben Rudolf Hundstorfers und würdigte sein jahrzehntelanges Engagement im Dienste unserer Republik.

„Mit Rudolf Hundstorfer verliert Österreich einen engagierten Politiker, der sich stets für soziale Gerechtigkeit in unserem Land eingesetzt hat. Er hat über Jahrzehnte auf Landes- und Bundesebene in verschiedenen öffentlichen Funktionen den Ausgleich ins Zentrum seiner Tätigkeit gestellt und im Sinne der Sozialpartnerschaft das Miteinander gestärkt. Rudolf Hundstorfer hat sich um unser Land besonders verdient gemacht. Mein tief empfundenes Mitgefühl gilt seiner Familie in diesen schweren Stunden“, so die Bundeskanzlerin.

