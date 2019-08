Udolf-Strobl: Trauer um Rudolf Hundstorfer

Wien (OTS/BMDW) - Tief betroffen vom plötzlichen Ableben des ehemaligen Sozialministers und ÖGB-Präsidenten Rudolf Hundstorfer zeigt sich Wirtschaftsministerin Elisabeth Udolf-Strobl: „Für das Wirtschaftsministerium war Rudolf Hundstorfer ein wichtiger Partner. Unsere beiden Häuser verbindet eine langjährige und gute Zusammenarbeit, die stets von Wertschätzung geprägt war. Ich habe Rudolf Hundstorfer als engagierten Politiker und warmherzigen Menschen kennengelernt, der in seiner Zeit als Sozialminister große Verdienste in der Sozialpolitik erworben hat. In diesen Stunden gelten unsere Gedanken und unsere aufrichtige Anteilnahme seiner Familie und seinen Freunden.“

