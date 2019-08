Schrack Seconet: Umsatzrekord zum Jubiläumsjahr

Seit 25 Jahren führend bei Sicherheitstechnik

Wien (OTS) - Im vergangenen Jahr stieg der konsolidierte Umsatz des Sicherheitstechnik-Unternehmens Schrack Seconet um mehr als 5 % auf insgesamt 116,6 Mio. Euro und damit auf den höchsten Wert in der 25-jährigen Firmengeschichte. Besonders erfreulich entwickelte sich der Export: „Wir konnten in den meisten Regionen Marktanteile gewinnen und überdurchschnittliche Steigerungen erzielen“, unterstreicht Wolfgang Kern, Generaldirektor von Schrack Seconet. Die Hightech-Lösungen von Schrack Seconet zählen seit 25 Jahren zum Besten, was die Sicherheitstechnik zu bieten hat. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Wien ist auch für die Zukunft optimal gerüstet: Fast 5 % des Umsatzes werden für Innovationen und die Entwicklung aufgewendet. „Wir investieren gezielt in die Weiterentwicklung unserer Produkte und halten an der eigenen Entwicklung und der Produktion hier in Mitteleuropa fest“, sagt Wolfgang Kern.

In Österreich und im Ausland erfolgreich

In Tschechien erhielt Schrack Seconet den Zuschlag für die Brandmeldesysteme eines großen Logistik-Zentrums von Amazon in der Nähe von Prag. In Kasachstan realisierte der Wiener Sicherheits-Spezialist eine vernetzte Brandmeldeanlage für den größten Pipeline-Betreiber des Landes, KazTransOil. Darüber hinaus wurde in Wien ein Projekt beim revitalisierten Philips-Gebäude am Wienerberg fertiggestellt, das jetzt als PhilsPlace Full-Service-Appartements anbietet. Auch die soeben in Betrieb gegangene Klinik Floridsdorf (Krankenhaus Nord) setzt bei den Brandmeldeanlagen, aber auch bei den Zutritts-, Video- und Krankenhauskommunikationssystemen auf Lösungen von Schrack Seconet.

Qualifizierte Fachkräfte als Basis des Erfolgs



Im Durchschnitt beschäftigte Schrack Seconet 2018 weltweit 657 Personen. Die Mitarbeiterbasis wächst konstant, seit 2015 stieg die Beschäftigtenzahl um 30 %. Der größte Teil der Mitarbeiter ist am Wiener Headquarter beschäftigt, wo ein eigenes Kompetenzzentrum für Brandmelde- und Krankenhauskommunikationssysteme seinen Sitz hat.

Über Schrack Seconet

Lösungen von Schrack Seconet schützen Menschen und Werte. Unsere Hightech-Produkte in den drei Sparten FireAlarm, HealthCare und Security erfüllen höchste Ansprüche. Wir sind Teil der Schweizer Securitas Gruppe und leiten eines ihrer drei internationalen Kompetenzzentren. Immer wieder setzen wir mit unseren Innovationen Standards – in unserem Heimatmarkt Österreich ebenso wie in mehr als 80 anderen Ländern weltweit.

Rückfragen & Kontakt:

Rosa Maria Seilerbeck

Leitung Marketing und Public Relations

SCHRACK SECONET AG Sicherheits- und Kommunikationssysteme

A-1120 Wien, Eibesbrunnergasse 18

Tel. +43 (1) 811 57-1201

E-Mail r.seilerbeck @ schrack-seconet.com

www.schrack-seconet.com