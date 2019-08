Michael Höfler ist neuer Director Group Communications der A1 Telekom Austria Group

Wien (OTS) - Mit Mitte August übernahm Michael Höfler (38) die Leitung der Konzernkommunikation in der A1 Telekom Austria Group. Er verantwortet damit die Bereiche externe Kommunikation und Corporate Social Responsibility.



Höfler startete seine Karriere beim damaligen PR-Marktführer PLEON Publico, ehe er 2011 die „pantarhei corporate advisors“ gründete. Bis zum Verkauf seiner Anteile Anfang 2018 leitete er die Unternehmensberatung für Kommunikation als Geschäftsführer und baute sie zu einem der größten Kommunikations- und Public Affairs Agenturen in Österreich mit Niederlassungen in Graz und Brüssel auf. Nach seinem Unternehmensverkauf konzentrierte sich Höfler in seinem neuen Unternehmen bis zuletzt auf Kommunikations-Spezialprojekte im Bereich der öffentlichen Positionierung. Im Rahmen seiner mehr als 15-jährigen Beratertätigkeit sammelte er speziell in den Bereichen IKT & Telekommunikation, Industrie und Interessenvertretung Erfahrung.

Höfler absolvierte ein Marketing & Sales Studium an der FHWien der WKW – wo er bis heute als Lektor tätig ist – und schloss sein Doktoratsstudium an der Alpen Adria Universität Klagenfurt in Betriebswirtschaft ab.



Im Team von Michael Höfler steht für Medienanfragen wie bisher Livia Dandrea-Böhm als Leiterin der Externen Kommunikation und Unternehmenssprecherin zur Verfügung.

