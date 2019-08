Österreich verliert großartigen Politiker und warmherzigen Menschen

AK Präsidentin Anderl zu Hundstorfer-Ableben

Wien (OTS) - „Rudolf Hundstorfer war ein Gewerkschafter und Politiker mit Herz und hat stets mit großer Leidenschaft für die Interessen der ArbeitnehmerInnen gearbeitet“, sagt AK Präsidentin Renate Anderl zum Ableben von Rudolf Hundstorfer.

„Rudolf Hundstorfer hat sein gesamtes Arbeitsleben den arbeitenden Menschen und ihren Anliegen gewidmet“, so Anderl. „In der Gewerkschaft der Gemeindebediensteten (GdG), als Gemeinderat und Landtagsabgeordneter in Wien, als Vorsitzender der GdG, als Präsident des Österreichischen Gewerkschaftsbundes und schließlich als Sozialminister – er hat überall Spuren hinterlassen, die von seiner Hingabe für eine gerechte Arbeitswelt zeugen.“

„Wir verlieren einen großartigen Politiker, einen warmherzigen und optimistischen Menschen, der auch in schwierigen Zeiten nie seinen Humor verloren hat – und einen guten Freund“, so Anderl. „Wir fühlen in dieser schweren Zeit mit seiner Familie.“

