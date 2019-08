Junge ÖVP: Vorrang für heimische Lebensmittel in unseren Kindergärten, Schulen & öffentlichen Kantinen

Politik muss beim Umweltschutz mit gutem Beispiel vorangehen & heimische Lebensmittel ins Zentrum unserer öffentlichen Speisepläne stellen

Wien (OTS) - „Unsere Landwirtinnen und Landwirte stehen für regionale Produkte von höchster Qualität. Als Junge ÖVP wollen wir, dass Regionalität in unseren öffentlichen Küchen Priorität hat. Oftmals aus dem Ausland stammendes Billigfleisch in Kindergärten, Schulen & unseren öffentlichen Kantinen entspricht nicht unserem Anspruch an eine vernünftige und nachhaltige Ernährung. Gerade unsere Kinder haben Besseres verdient. Deswegen fordern wir als JVP ein Vorrangsystem für heimische und regionale Produkte für die öffentliche Beschaffung von Lebensmitteln,“ so Laura Sachslehner, Generalsekretärin der Jungen ÖVP.

Derzeit leben in Österreich in etwa 800.000 Kinder im Kindergarten- & Volksschulalter, von denen die Mehrheit in öffentlichen Kantinen versorgt wird. Auch in den Betriebsküchen des öffentlichen Dienstes, den Kantinen unseres Bundesheers & den Küchen unserer Spitäler fällt ein hoher Bedarf an Lebensmitteln an. Umso wichtiger ist es der Jungen ÖVP, dass diese Lebensmittel ökologisch nachhaltig, gesund & regional produziert werden.

„Aus dem Ausland stammendes Rindfleisch ist teilweise für einen bis zu viermal höheren CO2-Ausstoß verantwortlich, als das heimisch & regional produzierte Pendant. Wir wollen mit diesem Vorschlag nicht nur einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz leisten, sondern uns auch ganz klar hinter unsere Bäuerinnen & Bauern stellen, die uns Tag für Tag mit Lebensmitteln höchster Qualität versorgen. Die Politik muss Vorbild bei der nachhaltigen Ernährung sein & mit gutem Beispiel vorangehen, indem sie österreichischen Produkten den Vorrang gibt,“ so Laura Sachslehner abschließend.

