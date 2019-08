Brandheisse Heldenaction - Jetzt bei Smyths Toys Feuerwehrmann Sams Abenteuer als Puppentheater erleben

Das Feuerwehrmann Sam Puppentheater tourt durch Deutschland und Österreich /

Köln (ots) - Ab Freitag, den 24.08.2019 bis einschliesslich 09.11.2019, dreht sich bei Smyths Toys Superstores, in Form einer Tour in ausgewählten Filialen in Deutschland und Österreich, alles um den mutigen Feuerwehrmann Sam. Zu einem spannenden Puppentheater sind alle grossen und kleinen Fans des furchtlosen Helden dazu eingeladen in die Welt des Hafenstädtchen Pontypandy einzutauchen. Wer Lust hat, kann zudem im Anschluss ein kostenfreies Erinnerungsfoto aufnehmen und ein Feuerwehrmann Sam Poster mit nach Hause nehmen.

"Ab Freitag, den 24.08.2019 wird Smyths Toys Superstores, ganz nach den Kernwerten von Feuerwehrmann Sam, kleinen sowie grossen Besuchern in ausgewählten Filialen ein buntes Puppentheater präsentiert, welches nicht nur unglaublichen Spass beim Zuschauen bereitet, sondern auch Sicherheit, Mut, Gemeinschaft und Hilfsbereitschaft vermittelt.", weiss Marie-Charlotte von Heyking, Team Lead PR, Event- und Lokalmarketing bei Smyths Toys Superstores in der DACH-Region.

"Im Rahmen der Tour findet in den ausgewählten Smyths Toys Superstores von 15.00 Uhr bis 17.00 Uhr stündlich eine ca. 25-minütige Vorstellung statt. Nach einer kurzen Begrüssung und Einführung in die Abenteuer von Feuerwehrmann Sam und seinen Kollegen geht es dann auch schon mit dem Puppentheater los, bei dem Norman mal wieder für so einige Überraschungen sorgt!", verrät Marie-Charlotte von Heyking weiter

Und was passiert nach der Vorstellung? "Es kommt noch besser - Im Anschluss zeigen zunächst die Puppenspieler wie sie die verschiedenen Figuren bewegen und wie sie die Stimmen dieser passend imitieren. Danach haben die Besucher die Möglichkeit coole Fotos als Andenken für den aufregenden Tag zu machen und können auch noch ein original Feuerwehrmann Sam Poster sowie ein interaktives Heft mit nach Hause nehmen.", verrät Marie-Charlotte von Heyking abschliessend. Vorbeischauen und das einzigartige Puppentheater erleben, lohnt sich also auf jeden Fall - bei der Feuerwehrmann Sam Puppentheatertour ab Freitag, den 24.08.2019, in ausgewählten Smyths Toys Superstores.

Die Tourtermine im Überblick:

Deutschland



24.08.2019, 15.00 Uhr, 16.00 Uhr, 17.00 Uhr, Smyths Toys Superstore

Hannover

30.08.2019, 15.00 Uhr, 16.00 Uhr, 17.00 Uhr, Smyths Toys Superstore

Darmstadt

21.09.2019, 15.00 Uhr, 16.00 Uhr, 17.00 Uhr, Smyths Toys Superstore

Leipzig

28.09.2019, 15.00 Uhr, 16.00 Uhr, 17.00 Uhr, Smyths Toys Superstore

Berlin, Waltersdorf

08.11.2019, 15.00 Uhr, 16.00 Uhr, 17.00 Uhr, Smyths Toys Superstore

Wuppertal

09.11.2019, 15.00 Uhr, 16.00 Uhr, 17.00 Uhr, Smyths Toys Superstore

Kaiserslautern



Österreich



18.10.2019, 15.00 Uhr, 16.00 Uhr, 17.00 Uhr, Smyths Toys Superstore

Haid

19.10.2019, 15.00 Uhr, 16.00 Uhr, 17.00 Uhr, Smyths Toys Superstore

Graz

02.11.2019, 15.00 Uhr, 16.00 Uhr, 17.00Uhr, Smyths Toys Superstore

Wien, Vösendorf

Über Smyths Toys

Das vor mehr als dreissig Jahren in Irland gegründete Familienunternehmen Smyths Toys nimmt heute mit mehr als 200 Standorten in Irland, England und der DACH-Region (Deutschland, Österreich und der Schweiz) und jeweils landeseigenen Onlineshops eine marktführende Rolle in Europa mit Spielwaren und Babyartikeln ein. Mit seinem breit gefächerten Angebot aus den Bereichen Spielwaren, Outdoor, Multimedia und Baby führt Smyths Toys das umfangreichste Sortiment der Branche. Durch den sehr beliebten und bequemen Multi-Channel Ansatz, ausgesprochen hohen Servicestandards und Produktqualität zu immer günstigen Preisen bietet das Smyths Toys Konzept seinen Kunden einen grossen Mehrwert. Besuchen Sie uns doch auch einmal im Internet unter www.smythstoys.com .

Rückfragen & Kontakt:

PRESSEKONTAKT FÜR DIE SMYTHS TOYS EU HQ LTD.:



Smyths Toys GmbH

Marie-Charlotte von Heyking

Team Lead Public Relations

Köhlstrasse 8

D-50827 Köln



Tel.: 0049 / 221 / 5972 - 420

E-Mail: presse @ smythstoys.com

www.smythstoys.com