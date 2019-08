Breuninger startet mit Online-Shop in der Schweiz

Expansion in den gesamten DACH-Markt (FOTO)

Stuttgart (ots) - Das Stuttgarter Fashion- und Lifestyle-Unternehmen expandiert erneut: Nach der erfolgreichen Entwicklung in Österreich 2017 startet Breuninger auch online in der Schweiz. Der neue Online-Shop ist jetzt live und kommt somit den schon heute zahlreichen Schweizer Kundenanfragen entgegen.

http://breuninger.com/ch - Nach erfolgreichen 10 Jahren Breuninger Online-Shop in Deutschland und zwei Jahren in Österreich expandiert das Stuttgarter Unternehmen online in der Schweiz. Damit ist Breuninger im gesamten DACH-Markt online präsent und baut seine Position als führendes Fashion- und Lifestyle-Unternehmen weiter aus.

Mit einem Willkommensgutschein in Höhe von 20 CHF begrüßt Breuninger die Kunden im Nachbarland. Die Zustellung erfolgt für den Kunden unkompliziert in Zusammenarbeit mit der Schweizerischen Post. Zollgebühren werden den Kunden nicht berechnet. Auch Retourenkosten fallen nicht an. Die Rückgabe ist bis zu 30 Tage lang kostenlos möglich. Für Anfragen aus der Schweiz steht der Breuninger Kundenservice telefonisch unter +41 (0) 71 508 7017 zur Verfügung.

Mit dieser Entscheidung treibt Breuninger konsequent seinen Wachstums- und Investitionskurs voran.

"Bereits heute besuchen viele Kunden aus der Schweiz unsere Department Stores und den deutschen Breuninger Online-Shop. Mit dem Online Start in der Schweiz machen wir das Einkaufen bei Breuninger für unsere Kunden dort noch leichter. Wir freuen uns sehr, jetzt mit breuninger.com/ch den gesamten DACH-Markt zu bedienen.", erklärt Breuninger CEO Holger Blecker.

Nach der erfolgreichen Etablierung des Düsseldorfer Flagship Stores 2013 ist das Fashion- und Lifestyle-Unternehmen auch im stationären Bereich weiter auf der Suche nach geeigneten Flächen, unter anderem an den Standorten München, Frankfurt und Hamburg.

Rückfragen & Kontakt:

E. Breuninger GmbH & Co.

Unternehmenskommunikation

Marktstraße 1-3

70176 Stuttgart

medien @ breuninger.de

Telefon 0711/211-2100

www.breuninger.com