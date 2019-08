REMINDER - Einladung zur Pressekonferenz SKI-OPENING SCHLADMING & WELTREKORDVERSUCH 2019

Am 6. Dezember 2019 ist es wieder soweit – Schladming startet mit dem legendären Ski-Opening und einer brandneuen Hauptseilbahn in die Wintersaison 2019/20.

Graz (OTS) - Morgen, am Dienstag 20. August 2019 um 10 Uhr, findet die große Pressekonferenz für das Ski Opening Schladming & den Weltrekordversuch am Rathauspark in Schladming statt.

Bei der Pressekonferenz werden ein noch nie dagewesenes Bühnendesign und ein Weltrekord präsentiert. All das und vieles mehr erfahren Sie bei der Pressekonferenz, zu der wir Sie recht herzlich nochmal einladen!



Datum: 20. August 2019

Ort: Rathauspark in Schladming

Beginn: 10 Uhr



Programmpunkte:

Enthüllung des spektakulären Bühnendesigns und Weltrekord

Wie in den vergangenen Jahren schon, stellt auch in diesem Jahr die Bühne ein absolutes Highlight dar: größer und fulminanter als je zuvor, lassen Sie sich überraschen!

Das Line-Up

Die Fans dürfen sich auf ein hochkarätiges Line-Up freuen. Internationale TOP-Headliner sorgen im Planai-Stadion für einen unvergesslichen Start in die Wintersaison 2019/20.

Nachhaltigkeit

Das Thema Umweltschutz und Nachhaltigkeit wird beim diesjährigen Ski-Opening groß geschrieben. Lassen Sie sich diese Pressekonferenz mit sehr vielen Überraschungen nicht entgehen!

Teilnehmer Pressekonferenz:

Mag. Karoline Edtstadler, Abgeordnete zum Europäischen Parlament, Delegationsleiterin der ÖVP in Vertretung vom Bundeskanzler außer Dienst Bundesparteiobmann Sebastian Kurz

Klaus Leutgeb, Leutgeb Entertainment Group

Dir. Georg Bliem, Planai-Hochwurzen-Bahnen Schladming

Bürgermeisterin Elisabeth Krammel, Stadtgemeinde Schladming

Hansjörg Stocker, Tourismusverband Schladming

Wir freuen uns auf Ihr Kommen und bitten aus organisatorischen Gründen um Anmeldung bis spätestens 20.08.2019 08:00 Uhr unter presse @ schwarzlsee.at

Pressekontakte:

Carina Prugger: Tel: +43 664 8193890, E-Mail: carina.prugger @ planai.at

Planai-Hochwurzen-Bahnen GmbH

Mario Krainz: Tel. +43 676 9600422, E-Mail: presse @ schwarzlsee.at

Leutgeb Entertainment Group GmbH

Rückfragen & Kontakt:

Leutgeb Entertainment Group GmbH

Janine Schwarz | Marketing

+43 (0)3135 53577 3629

marketing @ schwarzlsee.at