40 zusätzliche Parkplätze am WLB-Gelände in Inzersdorf

Wien (OTS) - AnrainerInnen und PendlerInnen stehen ab sofort auf dem Gelände der Wiener Lokalbahnen in der Sobotagasse 30 insgesamt 40 neue Parkplätze zur Verfügung. Möglich macht das eine Kooperation mit dem Stadtwerke-Unternehmen Wipark. Der Parkplatz liegt in unmittelbarer Nähe zur Badner Bahn-Station Wien Inzersdorf Lokalbahn, von wo man in wenigen Minuten beim Verkehrsknoten Bahnhof Meidling mit Anbindung an die U-Bahn, die S-Bahn sowie den Fernverkehr der ÖBB ist.

Die Kosten für Stellplätze liegen bei € 60,- brutto im Monat ohne den sonst oft üblichen Saisonzuschlag im Winter. Die Zufahrt zum Parkplatz ist per Fernbedienung möglich.

Anmieten können Interessierte die Parkplätze bei der WIPARK Garagen GmbH auf der Website www.wipark.at oder unter der Telefonnummer 600 30 22 – 48122.

