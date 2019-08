Aus Drei mach Eins: ABAX unterstützt mit neuer Struktur österreichische Unternehmen bei der Digitalen Transformation

Die drei IT Unternehmen ABAX, Lerox und 4Systems GmbH verschmelzen zu einem neuen, leistungsstarken Full-Service IT Anbieter.

Mit ABAX haben Sie Ihre Daten nicht nur im Griff, sondern können auf dieser Basis bessere strategische Entscheidungen treffen, die viele Datenquellen berücksichtigen und ein umfassendes Bild des Unternehmens zeichnen. Diese Aufgabenstellung sicher und kompetent umzusetzen – dafür steht ABAX Roland Rollett, Geschäftsführer bei ABAX

Mit dieser Neupositionierung können wir unseren Kunden durchgängige Leistungen aus einer Hand anbieten. Unser langjähriges Know-how rund um Netzwerk und Security gepaart mit den neuen Impulsen im Bereich Data Analytics eröffnen neue Möglichkeiten für unsere Kunden, die Herausforderungen der Digitalisierung zu meistern. Mag. Gernot Huber, kaufmännischer Geschäftsführer bei ABAX

Wien (OTS) - Aus Drei mach Eins: ABAX unterstützt mit neuer Struktur österreichische Unternehmen bei der Digitalen Transformation

Die drei IT Unternehmen ABAX, Lerox und 4Systems GmbH verschmelzen zu einem neuen, leistungsstarken Full-Service IT Anbieter: ABAX. Mit einem Dienstleistungsspektrum beginnend bei Verkabelung über Big Data Analyse bis hin zu Internet of Things unterstützt ABAX mit drei Standorten in Österreich Unternehmen, um für die Herausforderungen der Digitalisierung gerüstet zu sein.

Österreichische Unternehmen sehen sich zunehmend mit großen Herausforderungen im Bereich der Digitalisierung konfrontiert. Laut einer Studie der WKO* aus dem Jahr 2018 führen Maßnahmen wie die EU-Datenschutzverordnung zu einer verstärkten Auseinandersetzung mit Themen der Digitalisierung. Gleichzeitig geben jeweils rund ein Drittel der Befragten fehlendes Know-How zur Umsetzung, fehlende bzw. schwer definierbare Ziele oder zu wenig Information als die Top Herausforderungen an. Big Data, Internet of Things, Industrie 4.0 und vieles mehr sind Themen, welche die heimische Wirtschaft mehr und mehr beschäftigen und dringend effektive Lösungen fordern. Dabei tritt die Diskrepanz zwischen tatsächlicher Ausnutzung und den Potentialen der Digitalisierung, besonders bei KMUs, besonders in den Vordergrund.

Expertenwissen in Projekten

Für eine gestaltende Rolle im digitalen Wandel ist es daher notwendig, bei zukunftsweisenden Projekten auf Expertenwissen zurück zu greifen, um auch bei steigender Komplexität positive Akzente zu setzen und Unternehmen zukunftsfit zu machen.

Insgesamt steigt also der Bedarf an leistungsstarken und innovativen Beratungs- und Umsetzungspartnern, mit denen österreichische Unternehmen die Herausforderungen gemeinsam in Angriff nehmen können.

„Mit ABAX haben Sie Ihre Daten nicht nur im Griff, sondern können auf dieser Basis bessere strategische Entscheidungen treffen, die viele Datenquellen berücksichtigen und ein umfassendes Bild des Unternehmens zeichnen. Diese Aufgabenstellung sicher und kompetent umzusetzen – dafür steht ABAX“ , so DI Roland Rollett, Geschäftsführer bei ABAX.

Neupositionierung mit umfassenden Portfolio

Ab sofort gibt es in Österreich einen neu aufgestellten Full-Service IT Anbieter. Mit der Fusion der drei Unternehmen ABAX, Lerox und 4Systems zu dem Gesamtanbieter ABAX ist dieser nun optimal aufgestellt, um die heimischen Unternehmen umfangreich unterstützen zu können.

Mag. Gernot Huber, kaufmännischer Geschäftsführer bei ABAX, fasst zusammen: „Mit dieser Neupositionierung können wir unseren Kunden durchgängige Leistungen aus einer Hand anbieten. Unser langjähriges Know-how rund um Netzwerk und Security gepaart mit den neuen Impulsen im Bereich Data Analytics eröffnen neue Möglichkeiten für unsere Kunden, die Herausforderungen der Digitalisierung zu meistern.“

ABAX als fixer Bestandteil von Roxcel

Die Roxcel Trading GmbH als erfolgreiches Eigentümer-geführtes und international tätiges österreichisches Unternehmen, ist bereits seit der Gründung 1995 mit 50 % an ABAX beteiligt, die restlichen 50 % liegen bei drei operativ tätigen Gesellschaftern. Die zweite IT Tochter von Roxcel, die Lerox Datenverarbeitung GmbH, wurde nun mit ABAX verschmolzen, wie auch die bisherige 100 % Tochter, die 4Systems GmbH in Traun. Somit wurden alle IT Themen unter der neu aufgestellten ABAX zusammengeführt. Damit agiert ABAX nun an insgesamt drei Standorte in Wien und Traun mit einheitlichen Systemen und Teams.

Beginnend bei Verkabelung bis hin zu Big Data ist ABAX mit seinen Mitarbeitern nun der zentraler Anlaufpunkt für Kunden. Das full-service Portfolio sowie Partnerschaften mit führenden Herstellern wie Juniper, Lenovo, Qlik Tech, Veeam, VMware, Microsoft u.a. garantieren Lösungen auf höchstem Niveau.

* WKO: „Digitale Transformation von KMU in Österreich 2018“, Arthur D. Little 2018

Mehr erfahren Sie haben Fragen - wir unterstützen Sie gerne

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Christian Tesarik

CMO / Vertriebs- und Marketingleiter

Tel: +43 50 850 - 604

E-Mail: christian.tesarik @ abax.at