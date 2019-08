Opus-Sänger Herwig Rüdisser im Krankenhaus

Absage der nächsten Opus-Konzerte

Liebe Opus-Freunde,



unser Sänger Herwig Rüdisser liegt seit einigen Tagen in einem Krankenhaus in Graz und wird in den nächsten Wochen nicht auf die Bühne gehen und singen können. Er hat eine Entzündung am Herzen, ausgelöst durch eine Infektion und muß vielleicht sogar operiert werden.



Deshalb müssen wir die nächsten Opus-Konzerte am 24.8. in Linz und am 30.8. in Alpbach leider absagen, wegen der Kürze des Auftritts kann die Opus-Band als Begleitung von Boris Bukowski & Schiffkowitz den Gig am 31.8. in Purkersdorf aber durchführen!



Wir hoffen dass es Herwig bald besser geht, nach Auskunft der behandelnden Ärzte wird unser Sänger mit seiner Ausnahmestimme wieder ganz gesund und wir freuen uns schon auf die nächsten Shows mit ihm gemeinsam.



Bis bald, wir halten euch am Laufenden,



liebe Grüße

für Opus



Ewald Pfleger



