Über 30° am Wochenende: Mit dem Bus zum Seebad Vösendorf, Podersdorf oder Seewinkel

Im 30-Minuten-Takt zu den Ausflugszielen

Wien/Niederösterreich/Burgenland (OTS) - Wer im Sommer Lust auf Abwechslung hat, ist mit den Regionalbussen des Verkehrsverbundes Ost-Region (VOR) gut dabei. Denn wie sonst reist man sicher und bequem innerhalb der vielfältigen Bundesländer Burgenland, Niederösterreich und Wien mit WLAN, klimatisiert und ganz ohne Parkplatzsuche und Stau?

Entlang der 200er Regionalbuslinien des VOR reiht sich im Stunden- oder Halbstundentakt ein Erlebnis nach dem anderen, ob Naturschutzgebiet, Seebad, Schlosspark und/oder Heurigen.

Wien Hauptbahnhof – Laxenburg – Eisenstadt

Die Linien 200 und 215 fahren von Montag bis Samstag im 30-Minuten-Takt zwischen Wien bzw. Mödling und Laxenburg, die Linie 200 bringt einen sonntags im 30-Minuten-Takt zu Ausflugszielen wie dem Schloss Laxenburg und dessen Gartenanlagen, dem Kaiserbahnhof oder dem Vösendorfer Strandbad.

Neusiedl/See – Podersdorf – Apetlon

Die Linie 290 verbindet den Bahnhof Neusiedl/See, Podersdorf und Apetlon am Wochenende im Stundentakt und bietet Anschluss von und zu jedem Zug aus bzw. nach Wien. Entlang des 290ers liegen Ziele wie das Podersdorfer Strandbad, das Naturschutzgebiet Seewinkel und eine Vielzahl an Heurigen und Lokalen. Auch neun nextbike-Stationen befinden sich entlang der Linie 290, nämlich in Neusiedl/See, in Podersdorf und auch in Illmitz und laden somit dazu ein, einen Teil des Ausflugs mit dem Rad zu meistern.

VOR AnachB

In der VOR AnachB App und auf anachb.vor.at lassen sich die Bus- und Bahnrouten ganz einfach abrufen.

Tickets (am besten gleich ein Tagesticket, somit kann am Weg auch beliebig oft aus- und wieder eingestiegen werden) können ebenfalls über die App oder online gekauft werden. Wer ein Kernzonenticket für Wien hat nimmt sich die Fahrkarte einfach ab der Kernzonengrenze. Top-Jugendticket 2018/19-BesitzerInnen können noch bis 15. September alle Öffis der Ostregion ohne Zusatz nutzen!

