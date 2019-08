ORF SPORT + mit „#mitHerz – das ORF-Frauenfußball-Magazin“ und mit der Fußball-2.-Liga

Am 16. August im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Freitag, dem 16. August, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragung vom Fußball-2.-Liga-Spiel Lafnitz – SV Ried um 19.00 und 20.15 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr, „#mitHerz – das ORF-Frauenfußball-Magazin“ um 21.15 Uhr, das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“ um 21.45 Uhr, das Yoga-Magazin um 22.15 Uhr und das Funsport-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 22.45 Uhr.

Lafnitz hat in der vierten Runde der Fußball-2.-Liga am 16. August die SV Ried zu Gast. Als Favorit in diesem Spiel gilt der Titelkandidat aus dem Innviertel. Kommentator ist Daniel Warmuth.

ORF SPORT + startet am 16. August um 21.15 Uhr mit dem ORF-Frauenfußball-Magazin #mitHerz. Das Magazin, das vor jeder Runde der Planet-Pure-Frauen-Bundesliga im Programm ist, zeigt erstmals alle Tore aus der höchsten Spielklasse der Frauen. Dazu gibt es Hintergrundstorys zu jedem Bundesliga-Klub. Den Beginn macht dabei ein Beitrag über Neulengbach. Zu Gast im Studio ist Nina Burger, die nach ihrer erfolgreichen Karriere im österreichischen Nationalteam und der deutschen Bundesliga wieder zu Neulengbach zurückgekehrt ist. Die erste Folge des Magazins moderiert Kristina Inhof, die abwechselnd mit Alina Zellhofer als Moderatorin im Einsatz sein wird.

Details unter presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via ORF-TVthek (TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen. Sendungen wie zum Beispiel das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“ oder das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ können auch über die ORF-TVthek als Video-on-Demand abgerufen werden:

https://TVthek.ORF.at/programs/genre/Sport/1178.

(Stand vom 15. August, kurzfristige Programmänderungen möglich)

