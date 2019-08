Bundeswahlvorschläge für die Nationalratswahl 2019

Sämtliche Parteien, die bei dieser Wahl in allen Landeswahlkreisen antreten, haben Bundeswahlvorschläge eingebracht.

Wien (OTS) - Die Bundeswahlbehörde hat in Ihrer heutigen Sitzung die bei ihr eingebrachten Bundeswahlvorschläge für die Nationalratswahl 2019 abgeschlossen und veröffentlicht. Sämtliche Parteien, die bei dieser Wahl in allen Landeswahlkreisen antreten, haben Bundeswahlvorschläge eingebracht. Weitere Bundeswahlvorschläge sind nicht eingegangen. Bei der bevorstehenden Nationalratswahl kandidieren in allen Wahlkreisen folgende Parteien (die Kurzbezeichnungen der einzelnen Parteien sind in der Klammer angeführt):

Liste Sebastian Kurz – die neue Volkspartei (ÖVP)

Sozialdemokratische Partei Österreichs (SPÖ)

Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ)

NEOS – Das Neue Österreich (NEOS)

JETZT – Liste Pilz (JETZT)

Die Grünen – Die Grüne Alternative (GRÜNE)

Alternative Listen, KPÖ Plus, Linke und Unabhängige (KPÖ)

Wandel – Aufbruch in ein gemeinwohlorientiertes Morgen mit guter Arbeit, leistbarem Wohnen und radikaler Klimapolitik. Es gibt viel zu gewinnen. (WANDL)

Weiters treten bei der Nationalratswahl 2019 nachstehende wahlwerbende Parteien in folgenden Landeswahlkreisen an:

Im Burgenland:

Christliche Partei Österreichs (CPÖ)

In Kärnten:

Allianz der Patrioten (BZÖ)

In Oberösterreich:

Sozialistische LinksPartei – SLP (SLP)

In Tirol und Vorarlberg:

Jede Stimme GILT: Bürgerparlamente & Expertenregierung (GILT)

In Wien:

BPÖ – Bierpartei Österreich (BIER)

Das Bundesministerium für Inneres hat die Bundeswahlvorschläge auf seiner Homepage veröffentlicht (www.nationalratswahl2019.at). Sie können die Namen der Bewerberinnen und Bewerber über die Homepage des Bundesministeriums für Inneres als PDF-Dateien herunterladen. Auch die auf den Landeswahlvorschlägen enthaltenen Namen werden als Service zum Herunterladen angeboten.

